O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou nesta sexta-feira, 27, da incorporação do submarino de propulsão nuclear Perm à Marinha e anunciou que o país receberá outras cinco embarcações até 2030.

A cerimônia de hasteamento da bandeira a bordo do submarino, que marca sua incorporação formal à Marinha russa, ocorreu nos estaleiros Sevmash, em Severodvinsk, no noroeste russo, segundo imagens divulgadas pelo Kremlin.

Dos cinco submarinos previstos para os próximos anos, três serão da classe Yasen-M, a mesma do Perm. Segundo Putin, essas embarcações podem operar em qualquer região dos oceanos e transportar diferentes tipos de mísseis.

“A Rússia é um dos poucos países do mundo capazes de construir poderosos submarinos nucleares desse tipo, armas de alcance e relevância global”, declarou o presidente durante a cerimônia.

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A nova embarcação será destinada à Frota do Pacífico. Ao comentar o desenvolvimento da Marinha, Putin também defendeu o aperfeiçoamento dos armamentos dos submarinos, com ênfase em mísseis antinavio e armas de precisão de longo alcance.

A capacidade de operar de forma furtiva debaixo d’água torna os submarinos um instrumento estratégico para Moscou. Ao dificultar sua localização por forças adversárias, essas embarcações ajudam a preservar a capacidade de resposta militar do país em caso de agressão.