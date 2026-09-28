Putin anuncia reforço do Exército pela quarta vez em 2026; Ucrânia suspeita de mobilização
Decreto presidencial adiciona 15.500 militares às forças russas, mas Kremlin nega recrutamento amplo que, segundo Kiev, pode chegar a 300.000 homens
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, emitiu um decreto nesta segunda-feira, 28, para aumentar o tamanho do Exército do país em 15.500 militares, marcando a quarta vez que ele anuncia um reforço do tipo desde o começo de 2026. Nos outros anos desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, houve apenas três incrementos.
De acordo com o decreto, as Forças Armadas russas agora contarão com 2.441.630 agentes, dos quais 1.550.500 são militares, sendo o restante funcionários civis.
Em março de 2026, já havia sido implementado um acréscimo de 2.000 militares. Em junho, o presidente adicionou outros 7.700 efetivos, e em julho, as forças de Moscou receberam outros 25.000 militares e 2.000 funcionários civis, afim de criar unidades de construção militar.
Decisões semelhantes haviam sido tomadas apenas três vezes durante a guerra contra a Ucrânia: em setembro de 2024, com 180 mil pessoas a mais passando a fazer parte do exército russo; em dezembro de 2023, com 169.400 novos oficiais; e em agosto de 2022, com 137 mil agentes convocados.
O decreto mais recente veio em meio a discussões sobre uma possível mobilização na Rússia e escalada da ameaça militar aos países europeus. Recentemente, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou ver sinais de que Moscou está se preparando para uma nova onda de recrutamentos e não descartou ações diretas contra nações para além da Ucrânia. No entanto, o Kremlin nega tais planos.
Mobilização forçada
Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, o comandante das Forças de Sistemas não Tripulados da Ucrânia, Robert “Madyar” Brovdi, afirmou que a Rússia teria planos de mobilizar 300 mil pessoas até o fim do ano para aumentar suas fileiras na linha de frente.
Segundo ele, Putin vai tentar agir o mais rápido possível para tomar a região ucraniana de Donbass, inclusive mobilizando gente sem treinamento adequado. Brovdi disse crer que a Rússia vai levar à força homens despreparados em trens até áreas com combate ativo.
“Esperamos um aumento significativo na força de homens inimigos ao longo da linha de frente a partir do próximo mês”, disse ele.
O comandante explicou que o reforço no contingente do Exército russo pode ser um grande desafio para a Ucrânia, mas lembrou que as forças armadas de seu país já vinham se preparando para esse cenário.
“Não vai ser moleza. É um desafio. Mas já entendemos isso há bastante tempo”, enfatizou na entrevista ao The Telegraph, acrescentando, porém, que a falta de treinamento dos novos recrutas seria uma vantagem para Kiev.