Putin anuncia reforço do Exército pela quarta vez em 2026; Ucrânia suspeita de mobilização

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, decretou o aumento do exército em 15.500 tropas, a quarta expansão este ano, totalizando mais de 2,4 milhões de agentes. A decisão surge em meio a especulações sobre mobilização e tensões com a Ucrânia, que alega planos russos de recrutar 300.000 pessoas sem treinamento adequado.

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, emitiu um decreto nesta segunda-feira, 28, para aumentar o tamanho do Exército do país em 15.500 militares, marcando a quarta vez que ele anuncia um reforço do tipo desde o começo de 2026. Nos outros anos desde o início da guerra na Ucrânia, em 2022, houve apenas três incrementos.

De acordo com o decreto, as Forças Armadas russas agora contarão com 2.441.630 agentes, dos quais 1.550.500 são militares, sendo o restante funcionários civis.

Em março de 2026, já havia sido implementado um acréscimo de 2.000 militares. Em junho, o presidente adicionou outros 7.700 efetivos, e em julho, as forças de Moscou receberam outros 25.000 militares e 2.000 funcionários civis, afim de criar unidades de construção militar.

Decisões semelhantes haviam sido tomadas apenas três vezes durante a guerra contra a Ucrânia: em setembro de 2024, com 180 mil pessoas a mais passando a fazer parte do exército russo; em dezembro de 2023, com 169.400 novos oficiais; e em agosto de 2022, com 137 mil agentes convocados.

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O decreto mais recente veio em meio a discussões sobre uma possível mobilização na Rússia e escalada da ameaça militar aos países europeus. Recentemente, o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou ver sinais de que Moscou está se preparando para uma nova onda de recrutamentos e não descartou ações diretas contra nações para além da Ucrânia. No entanto, o Kremlin nega tais planos.

Mobilização forçada

Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, o comandante das Forças de Sistemas não Tripulados da Ucrânia, Robert “Madyar” Brovdi, afirmou que a Rússia teria planos de mobilizar 300 mil pessoas até o fim do ano para aumentar suas fileiras na linha de frente.

Continua após a publicidade Segundo ele, Putin vai tentar agir o mais rápido possível para tomar a região ucraniana de Donbass, inclusive mobilizando gente sem treinamento adequado. Brovdi disse crer que a Rússia vai levar à força homens despreparados em trens até áreas com combate ativo. “Esperamos um aumento significativo na força de homens inimigos ao longo da linha de frente a partir do próximo mês”, disse ele. O comandante explicou que o reforço no contingente do Exército russo pode ser um grande desafio para a Ucrânia, mas lembrou que as forças armadas de seu país já vinham se preparando para esse cenário. Continua após a publicidade “Não vai ser moleza. É um desafio. Mas já entendemos isso há bastante tempo”, enfatizou na entrevista ao The Telegraph, acrescentando, porém, que a falta de treinamento dos novos recrutas seria uma vantagem para Kiev.