Putin ameaça ‘responder na mesma moeda’ e apreender navios de países da União Europeia

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Vladimir Putin alertou que a Rússia responderá “na mesma moeda” se países europeus apreenderem seus navios, classificando a ação como “pirataria”. A declaração ocorre em meio a exercícios militares e sanções da UE, que tem intensificado a fiscalização marítima de embarcações suspeitas de violar punições econômicas. Moscou acusa a Europa de conduta ilegal.

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira, 12, que Moscou responderá “na mesma moeda” se países europeus começarem a apreender navios russos. A declaração foi feita enquanto o Kremlin supervisionava a fase final dos exercícios militares da Frota do Pacífico da Rússia, no extremo leste do país. Na ocasião, o comandante da esquadra, Viktor Liina, afirmou que suas forças estão prontas para “inspecionar e deter” embarcações estrangeiras de “Estados hostis”, como o Reino Unido e a França.

Os comentários ocorrem enquanto a União Europeia tenta aumentar a pressão sobre a frota russa, expandindo sanções contra embarcações e detendo alguns navios para verificações. Alguns governos europeus disseram que estão explorando medidas mais duras de fiscalização marítima contra ⁠navios suspeitos de violar as punições econômicas impostas pelo bloco.

“Podemos ver que as autoridades de certos países, em violação do direito marítimo internacional, estão tentando restringir o movimento dos navios de nossos operadores econômicos … e recentemente chegaram ao ponto de considerar a possibilidade de apreender nossos navios e vender a propriedade que eles saquearam”, declarou Putin. “Naturalmente, isso é nada menos do que pirataria e roubo”, acrescentou.

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Em seu discurso, o chefe de Estado russo reforçou que responderá à mesma altura se as fiscalizações marítimas mais rígidas continuarem acontecendo. Putin ressaltou, ainda, que a resposta ao comportamento marítimo europeu não ocorrerá, necessariamente, nos lugares onde as embarcações russas foram interceptadas, mas sim onde ele achar apropriado.

Durante o evento, Liina explicou ao presidente russo que muitos países europeus, como a França e o Reino Unido, têm usado a estratégia de transportar mercadorias em navios que hasteiam a bandeira de outras nações, o que configuraria como “frota fantasma” – tática que os russos estão sendo acusados de utilizar.

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Inspeções ilegais

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou, também nesta quarta-feira, 12, uma nota acusando a União Europeia de usar sua força naval no Mediterrâneo, originalmente lançada para impor um embargo de armas à Líbia, para realizar inspeções ilegais em navios estrangeiros.

Como exemplo, o órgão governamental citou uma fiscalização liderada pela Itália em uma embarcação que operava sob a bandeira de Camarões.”O Ministério de Defesa da Itália justificou a ação pela necessidade de verificar a nacionalidade da embarcação. A inspeção durou duas horas. Ao que parece, as suspeitas não se confirmaram e o navio seguiu viagem”, afirmou.

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A operação é a segunda em menos de duas semanas, à medida em que a Europa procura deter embarcações suspeitas de ajudar Moscou a contornar as sanções petrolíferas. “A Operação ⁠Irini está efetivamente sendo usada pela União Europeia para intimidar as companhias de navegação comercial e impedir a liberdade de navegação. Há um abuso claro das normas legais internacionais existentes e uma interpretação expansiva de seus poderes”, disse o Ministério das Relações Exteriores.