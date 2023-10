Putin alerta para possível escalada global de conflito Israel-Hamas

Atualizado em 25 out 2023, 19h05 - Publicado em 25 out 2023, 19h04

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou nesta quarta-feira, 25, para uma possível expansão do conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas para além do Oriente Médio. Em uma reunião do Kremlin com líderes religiosos russos, ele destacou que conter a escalada da violência deveria ser prioridade das lideranças internacionais, tendo expressado sua preocupação em telefonemas para diferentes governos.

“Nossa tarefa hoje, nossa principal tarefa, é parar o derramamento de sangue e a violência”, discursou Putin, de acordo com a transcrição do encontro. “Caso contrário, uma nova escalada da crise estará repleta de consequências graves, extremamente perigosas e destrutivas. E não apenas para a região do Oriente Médio.”

Sem citar nomes, o líder russo disse que forças ocidentais estariam provocando uma escalada do confronto, acrescentando que essas autoridades estariam buscando atrair mais países para a guerra na região. Para Putin, o objetivo final seria “lançar uma verdadeira onda de caos e ódio mútuo não só no Oriente, mas também muito além das suas fronteiras”, enquanto “sentimentos nacionais e religiosos” estariam sendo atiçados.

Em seguida, ele prestou suas condolências às famílias dos israelenses mortos ou feridos pelo Hamas em um ataque que deu início ao conflito, em 7 de outubro. O presidente também indicou que Moscou continuará na defesa da chamada “solução de dois Estados”, que prevê a criação de um Estado judeu e outro palestino, no que acredita ser a única maneira de alcançar um acordo de longo prazo.

Putin lamentou, ainda, os constantes bombardeios de Israel contra a Faixa de Gaza, ainda habitada por 2 milhões de civis, já que “pessoas inocentes não devem ser responsabilizadas por crimes cometidos por outros”.