Pubs reabrem na Inglaterra com aglomerações e clima de revanche

Era para ser uma reabertura controlada, observando-se o distanciamento social e as regras sanitárias determinadas pelo governo. O primeiro ministro britânico, Boris Johnson, convocou uma entrevista coletiva na véspera apenas para pedir moderação aos ingleses durante o ‘super sábado’, um apelido que reflete bem a expectativa da população quanto à data. Foi em vão. O que se viu quando os tradicionais bares londrinos abriram suas portas, após quinze longas semanas de quarentena, foi um clima típico de Copa do Mundo.

No famoso bairro do Soho, em Londres, as pessoas se aglomeraram nas ruas, sem usar máscaras ou respeitar a distância mínima de um metro e meio, enquanto policiais patrulhavam o local e tentavam, sem conseguir, colocar alguma ordem na insólita muvuca britânica.

John Apter, presidente nacional da Federação de Polícia da Inglaterra e do País de Gales, desabafou pelo Twitter: “É claro que pessoas bêbadas não se distanciam socialmente”, escreveu. Ao fim do turno, ele reportou ter lidado “com comportamento anti-social, homens nus, posse de drogas da classe ‘A’, bêbados felizes, bêbados zangados, brigas, bêbados mais zangados e ser chamado de porco fascista por alguém nós tentamos ajudar! “

As imagens viralizaram nas redes sociais:

Soho in London is jammers, mask on and home time for me. Absolute madness pic.twitter.com/5lkkCK3zRa — Stephen Brian Lowe (@StephenBLowe) July 4, 2020

No total, 60.000 pubs foram reabertos na Inglaterra – Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales ainda terão de esperar um pouco mais – com apenas 40% da capacidade e regras rígidas de convivência. Nada de balcão, só o serviço de mesa é permitido, com limite de seis pessoas sentadas. Os funcionários foram obrigados a usar máscaras e tomar cuidados extra, como lavar as mãos com maior frequência e usar álcool em gel.

“O que torna [a cena] quase distópica é que a equipe está usando EPI tão pesado apenas para lhe trazer uma bebida”, disse o frequentador Akwasi Akoto, à rede de TV CNN. Os clientes também foram obrigados a fornecer nome e endereço antes de entrarem nos bares, para serem rastreados, caso alguém posteriormente testasse positivo. Muitos estabelecimentos instalaram barreiras de acrílico para separar as mesas e substituíram copos de vidro por descartáveis. “Tentamos em nossos esforços não tornar o pub muito clínico e totalmente sem alegria”, avisou o Southampton Arms, tradicional pub no norte de Londres, aos clientes pelas redes sociais.

Para muitos, no entanto, a reabertura dos Pubs significou o mais próximo que um inglês pode chegar à vida pré pandemia: “Eu queria um pouco de normalidade”, disse Craig Sartwright à CNN, explicando sua decisão de se aventurar em um pub em Clapham, na capital inglesa. Mas nem todos os bares aderiram ao super sábado. “Acreditamos que o governo esteja ignorando os conselhos que a ciência está nos dizendo”, disse o Tollington Arms a seus clientes pelo Twitter, anunciando sua decisão de permanecer fechado por enquanto.”Não podemos, em sã consciência, abrir o bar quando contrair um vírus mortal ainda é possível sob essas diretrizes”.

Até o momento, o Reino Unido reportou 285.416 casos de Covid-19 e 44.220 mil mortes. Durante a pandemia, o governo foi duramente criticado por vacilar em adortar o isolamento social e medidas sanitárias que pudessem controlar o vírus.

O fim de semana mostra, contudo, que nem a feroz pandemia foi capaz de colocar um fim a essa instituição britânica tão respeitada quanto a monarquia. Se os ingleses não conseguiram retomar a vida normal em sua plenitude, pelo menos agora podem contar com um velho companheiro: os pubs, apesar dos pesares, estão de volta.