Público isolado por tempestade começa ‘êxodo’ para deixar festival nos EUA

Isoladas por uma forte tempestade que transformou em um lamaçal a região desértica de Black Rock, no estado americano de Nevada, cerca de 70.000 pessoas começaram o “êxodo” para deixar as dependências do festival Burning Man nesta segunda-feira, 4.

O festival é conhecido por atrair multidões anualmente, entre eles celebridades, empreendedores do Vale do Silício e magnatas. Todos os anos, a organização ergue uma cidade temporária no meio do deserto, a três horas do aeroporto mais próximo, que fica em Reno, a mais de 160 quilômetros de distância.

Dessa vez, no entanto, as atividades foram suspensas pela chuva intensa, incluindo a tradicional queima de uma estátua de madeira no formato de um homem, atração que dá nome ao evento. O festival, que existe desde a década de 1980, se autodenomina um “movimento comunitário e cultural global” que tem como premissa princípios contraculturais, como a autoexpressão radical.

Vídeos nas redes sociais mostraram participantes do Burning Man caminhando por campos inundados e lama densa. Banheiros portáteis, trailers e pessoas pareciam estar cobertos de lama.

Tens of thousands of people attending the Burning Man festival in the Nevada desert are being told to conserve food, water and fuel as they shelter in place after a heavy rainstorm https://t.co/63N6id7vyn pic.twitter.com/sc0VeClt9Y — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 2, 2023

Como cada pessoa é responsável por levar todo o que vai consumir, incluindo água, muitas começaram a compartilhar o que tinham com os outros, fazendo jus ao espírito de coletividade e comunidade que deu origem ao Burning Man. Outros preferiram estocar o que tinham, temendo que a situação se alongasse por mais tempo.