Publicitário de 37 anos, Bukele é eleito presidente de El Salvador

Nayib Bukele venceu, neste domingo 3, as eleições presidenciais de El Salvador, ao obter mais de 53% dos votos, com 87,6% das urnas apuradas (uma tendência “definitiva” e “irreversível”, segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de El Salvador, Julio Oliveira).

Oliveira disse que Bukele, candidato da Grande Aliança pela União Nacional (Gana), de direita, registrava 1.254.207 votos (53,78%); seguido pelo por Carlos Calleja, da Aliança Republicana Nacionalista (Arena), com 737.412 votos (31,62%); e Hugo Martínez, do partido governista Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional (FMLN), que ficou relegado ao terceiro lugar com 321.274 votos (13,77%).

“Podemos anunciar com plena certeza que ganhamos a Presidência da República (…) é um momento histórico. Ganhamos no primeiro turno e somamos mais votos que FMLN e Arena”, disse Bukele em uma breve entrevista coletiva em um hotel na capital salvadorenha.

Bukele, um empresário do setor da publicidade de 37 anos, agradeceu a todos os salvadorenhos que votaram nele e garantiu que, “com este triunfo”, “viramos a página do pós-guerra e ganhamos unanimemente com votos de salvadorenhos dos 14 departamentos (províncias)” do país.

O atual vice-presidente de El Salvador, Óscar Ortiz, reconheceu o triunfo de Bukele nas eleições presidenciais e o parabenizou pela conquista.

“Hoje escrevemos uma nova página na história de nosso país, parabéns Nayib Bukele”, afirmou Ortiz em suas redes sociais, que também assinalou que o governo está pronto “para uma transição bem-sucedida”.

Ortiz é o primeiro funcionário do governo do presidente Salvador Sánchez Cerén a reconhecer publicamente o triunfo de Bukele, que foi expulso da FMLN em 2017.

(Com EFE)