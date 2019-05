PT diz que Venezuela passa por ‘tentativa de golpe’

Um comunicado oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) sobre a situação política da Venezuela condena o que chama “tentativa de golpe levada a cabo pela oposição da direita golpista e antichavista”. A nota é assinada pela presidente do partido, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), além dos líderes petistas na Câmara, Paulo Pimenta (RS), e no Senado, Humberto Costa (PE).

Para o PT, “grupos opositores tentam há anos derrubar o governo democraticamente eleito do Partido Socialista Unido da Venezuela” e só não teriam conseguido tomar o poder graças ao apoio que a sigla e o sistema do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, “têm junto às pessoas, após anos de políticas voltadas ao bem-estar da população e contrárias à exploração imperialista e das elites locais”.

“Não aceitamos atitudes antidemocráticas como essas”, continua o comunicado do PT, em referência à mobilização popular e militar convocada nesta terça-feira, 30, pelo autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, contra o regime de Maduro. Para o partido, “a solução dos problemas venezuelanos passa por levantar o embargo econômico internacional de que o país e, principalmente, sua população, são vítimas”.

Na tarde desta terça, os Estados Unidos acenaram com o alívio de sanções econômicas a aliados do regime de Nicolás Maduro que aderirem à mobilização de Guaidó.