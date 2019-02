‘Próximos dias decidirão se haverá guerra ou paz’, diz Maduro em carta

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou, na quinta-feira 7, uma carta aberta dirigida ao povo dos Estados Unidos, na qual pede para que o presidente americano, Donald Trump, tire suas “mãos” da Venezuela. Nela, Maduro diz que “os próximos dias definirão o futuro de nossos países entre guerra e paz”.

O venezuelano apela para que o caminho seja o pacífico, embora reforce que não pretende deixar o poder. “Acabo de assinar pela paz, acabo de assinar pela soberania sagrada da Venezuela em apoio ao direito à independência, à autodeterminação”, disse, após assinar a carta em um ato com simpatizantes no centro de Caracas.

Maduro, no poder desde 2013, enfrenta o desafio do chefe do Parlamento, Juan Guaidó, que há 15 dias disse ter assumido os poderes do Executivo como presidente encarregado, diante da “usurpação”, considerada por ele, faz o líder chavista.

“Seus representantes em Washington querem enviar às nossas fronteiras o mesmo ódio que enviaram ao Vietnã, querem invadir a Venezuela como fizeram em nome da liberdade”, acrescenta o documento.

Os Estados Unidos, que foram o primeiro país em reconhecer Guaidó como presidente interino, lideram uma coalizão de países que levará ajuda humanitária para a Venezuela do Brasil, Colômbia, e uma ilha do Caribe que não foi anunciada ainda.

Maduro afirmou que a Venezuela não precisa dessa ajuda, e rejeita recebê-la argumentando que isso poderia levar a uma invasão armada para produzir uma mudança de governo.

(Com EFE)