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‘Próxima pandemia não vai aguardar’: Lula e diretor da OMS fazem apelo por acordo

Em carta divulgada durante a cúpula do G7, presidente pede conclusão de pacto internacional voltado à prevenção e resposta

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 14h22 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h46
Lula, presidente do Brasil, de terno cinza e gravata azul, discursa segurando um microfone, com as mãos gesticulando. Ao fundo, duas bandeiras do Brasil e uma parede de madeira vertical
O presidente Lula durante reunião ministerial - 03/06/2026 (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fizeram um apelo conjunto nesta segunda-feira, 15, para que líderes mundiais acelerem a conclusão do acordo internacional voltado à prevenção e resposta a futuras pandemias.

Em carta divulgada durante a cúpula do G7, realizada na França, os dois afirmam que a comunidade internacional precisa cumprir o compromisso assumido após a pandemia de covid-19 e finalizar as negociações pendentes. Segundo eles, “a próxima pandemia não vai nos aguardar”.

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Embora os planos para um tratado sobre pandemias tenham sido anunciados em 2021, ainda falta definir um anexo considerado essencial para sua entrada em vigor. O documento trata do compartilhamento de informações sobre vírus e outros agentes com potencial pandêmico, além das condições de acesso a vacinas, testes e tratamentos desenvolvidos a partir desses dados.

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As negociações enfrentam impasses entre países em desenvolvimento e a indústria farmacêutica. Nações mais pobres defendem garantias obrigatórias de acesso aos produtos resultantes das pesquisas, temendo repetir o cenário da covid-19, quando receberam vacinas apenas após os países mais ricos. Já representantes do setor farmacêutico argumentam que requisitos obrigatórios podem prejudicar investimentos em pesquisa.

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Após não alcançarem consenso até o prazo previsto para maio, os negociadores voltarão a se reunir no próximo mês para tentar concluir o texto.

Na carta, Lula e o líder da OMS destacaram que a pandemia de covid-19 levou a comunidade internacional a prometer que não enfrentaria novamente uma crise semelhante sem preparação adequada, além de ressaltarem os efeitos econômicos da pandemia, estimados em mais de US$ 13 trilhões.

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“Contra isso, o investimento em um sistema que detecta um surto cedo é pequeno”, diz a carta.

O alerta ocorre em meio ao agravamento de um surto do vírus ebola na República Democrática do Congo, que já registrou 782 casos confirmados e 181 mortes, reforçando as preocupações sobre a capacidade global de resposta a novas ameaças à saúde. 

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