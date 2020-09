Província turca obriga quem sai de casa sem máscara a ler 10 livros

Ficar três dias de quarentena em casa, pagar uma multa de cerca de 650 reais e ler dez livros: esta é a sanção anunciada na quinta-feira 10, pelo governo de Saraya, província no nordeste da Turquia, para quem não utilizar máscara em locais públicos e no ambiente de trabalho.

A nova medida foi anunciada nas redes sociais pelo governador da província, Çetin Oktay Yildirim, que afirmou que 65 pessoas já foram multadas pelo não cumprimento.

Bugün yaptığımız denetimlerde maske takmayan 65 kişiye; 👉🏻900’er TL idari para cezası verilmiş,

👉🏻3 gün karantinada kalma zorunluluğu,

👉🏻Ve en az 10 kitap okuma uygulaması getirilmiştir. Bu tedbirleri ve denetimleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz… — Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) September 10, 2020

Os sancionados estão entre as pessoas flagradas em inspeções realizadas em todas as 81 províncias do país para aumentar as medidas de prevenção contra a Covid-19, em meio ao recente aumento de casos.

O governo turco também anunciou nesta sexta-feira que os cidadãos contaminados que fugirem da quarentena serão multados e reclusos em dormitórios por pelo menos duas semanas.

O ministro da Saúde, Fahrettin Koca, disse que a Turquia está “no segundo pico da primeira onda” da Covid-19, com uma média de 1.500 casos diários. O Conselho de Medicina da Turquia e especialistas ligados à oposição calculam que o número real de casos é dez vezes maior.

Oficialmente, a Turquia registra 288.126 casos e 6.951 mortes por Covid-19, segundo levantamento da Universidade John Hopkins, dos Estados Unidos.

(Com EFE)