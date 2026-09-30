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Protestos contra cortes de gastos públicos se espalham pela França e deixam centenas de detidos

Manifestações de servidores públicos e estudantes terminaram na terça-feira com ao menos 440 pessoas detidas, a maioria menores de idade

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 07h13 | Atualizado em 30 set 2026, 07h26
Um grupo de jovens, alguns com capuzes e um com máscara do Pânico, observa uma grande fogueira na rua, com chamas intensas e fumaça escura. No primeiro plano, objetos queimados e lixo espalhados pelo chão. Ao fundo, um prédio de tijolos com janelas.
Fumaça sobe de lixeiras e bicicletas em chamas durante protesto estudantil em Lille, na França, em 29 de setembro (SAMEER AL-DOUMY/AFP)
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Manifestações de servidores públicos e estudantes, em um dia de mobilização nacional na França marcado por paralisações, bloqueios de escolas e confrontos com a polícia, terminaram na terça-feira, 29, com ao menos 440 pessoas detidas, a maioria menores de idade, segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez.

Os protestos ocorreram dois dias antes da apresentação do projeto de orçamento do governo, que prevê um ajuste fiscal de 54 bilhões de euros (R$ 318,73 bilhões, na cotação atual), e em meio às discussões sobre os gastos públicos no país.

O governo contabilizou 416 estabelecimentos afetados por bloqueios ou interrupções das atividades ao longo do dia. Houve confrontos em cidades como Paris, Lille, Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes e Marselha.

Segundo o Ministério do Interior, cerca de 200 mil pessoas participaram de mais de 170 manifestações em todo o país, sendo quase 30 mil em Paris. A Confederação Geral do Trabalho (CGT), uma das principais centrais sindicais francesas, estimou o público em mais de 300 mil pessoas, incluindo 70 mil na capital. Os servidores reivindicam reajustes salariais, contratação de funcionários e melhores condições de trabalho, diante da perda de poder de compra provocada pela inflação.

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Por volta do meio-dia, quase 10% dos funcionários da administração pública haviam aderido à greve, segundo o governo. Entre os professores, a adesão chegou a 13,71%. Em Paris, professores e funcionários da educação participaram das manifestações ao lado de pais de alunos, enquanto trabalhadores de setores como saúde e serviços de emergência também levaram reivindicações às ruas.

A paralisação ocorre enquanto o governo de Sébastien Lecornu tenta equilibrar as contas públicas. O primeiro-ministro anunciou neste mês um plano de economia de 54 bilhões de euros para o próximo orçamento, em um momento em que a dívida pública francesa está em níveis elevados. Sindicatos afirmam que o esforço fiscal não pode ser feito às custas dos salários e dos serviços públicos.

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Confrontos em escolas

A mobilização também atingiu o ensino médio. Estudantes vêm realizando protestos e bloqueios desde a semana passada para reivindicar melhores condições nas escolas, incluindo redução do número de alunos por turma, contratação de professores, mudanças na organização dos horários e medidas contra o calor excessivo nas salas de aula.

Em algumas cidades, as manifestações terminaram em confrontos. Grupos de adolescentes incendiaram contêineres de lixo e lançaram objetos contra policiais, que utilizaram cassetetes e gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.

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O ministro da Educação, Édouard Geffray, anunciou que serão tomadas medidas judiciais contra os responsáveis pelos episódios de violência. Em uma publicação na rede X, ele condenou os confrontos e afirmou que ampliar os bloqueios, diante daquele cenário, colocaria estudantes e servidores em risco.

Salários e inflação

A insatisfação dos servidores também está relacionada ao congelamento do índice utilizado para calcular seus salários. Desde 2017, o indicador foi reajustado apenas duas vezes: 3,5% em 2022 e 1,5% em 2023. No mesmo período, a inflação acumulada deverá chegar a 24,17% até o fim de 2026, segundo projeção do instituto oficial de estatísticas Insee.

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Para a CGT, a diferença entre a evolução dos salários e dos preços representa uma perda significativa de poder de compra para os funcionários públicos. A líder da central, Sophie Binet, classificou o congelamento do índice como uma redução salarial para milhões de servidores.

O movimento acontece a poucos meses da eleição presidencial francesa, marcada para abril e maio de 2027. O cenário eleitoral ainda está em formação, e pesquisas recentes apontam diferentes configurações possíveis para o primeiro e o segundo turnos. A votação ocorrerá após quase dez anos de presidência de Emmanuel Macron, que não poderá disputar um terceiro mandato consecutivo.

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