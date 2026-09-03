Protesto no Chile contra pacote de segurança de Kast termina em confronto com a polícia
Propostas linha dura do presidente de extrema direita incluem estado de emergência de 8 meses com toque de recolher e vigilância das comunicações
Centenas de manifestantes entraram em confronto com a polícia no centro de Santiago, capital chilena, nesta quinta-feira, 3, em um protesto contra um pacote de reformas de segurança proposto pelo presidente de extrema direita, José Antonio Kast. As medidas linha dura contra o crime têm sido duramente criticadas pela oposição, e até por membros do governo.
Os manifestantes foram dispersados pelos policiais com jatos d’água e bombas de gás lacrimogêneo ao avançarem pela Plaza Italia entre os veículos antidistúrbio. “Igual ao Pinochet!”, gritavam alguns contra Kast, comparando-o ao ditador militar que governou de 1973 a 1990.
Estado de emergência: propostas controversas
A proposta do presidente, que assumiu o poder em março com a promessa de lidar com o aumento da violência com mão dura, inclui oito modificações à Constituição para enfrentar o crime organizado.
A mais criticada é a criação de um novo estado de exceção, que poderia se estender até oito meses em caso de grave ameaça à segurança pública, sem aprovação do Congresso. Sob este mecanismo, as autoridades poderiam restringir liberdades de locomoção e reunião em locais públicos, além de interceptar comunicações na vigilância das áreas declaradas em emergência.
“Ele está se atribuindo poderes que um presidente não deveria ter em uma democracia. Kast está realmente em um ponto muito extremo”, disse à agência de notícias AFP a estudante de administração pública Camila Aramena, de 22 anos.
Denúncias
As reformas, que ainda precisam ser debatidas no Congresso, despertaram críticas da ONG Human Rights Watch e de líderes da oposição e da própria base governista.
O Chile é um dos países mais seguros da América Latina, embora delitos graves, como assassinatos e sequestros, tenham aumentado nos últimos anos com a chegada de grupos criminosos estrangeiros, como o Tren de Aragua, da Venezuela.
A taxa de homicídios foi de 5,4 por 100.000 habitantes em 2025, o dobro de uma década atrás. Já os sequestros aumentaram quase 30% entre 2022 e 2024 e seguem em tendência de crescimento.