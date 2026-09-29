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Promotoria de Nova York reabre investigação sobre suposto estupro coletivo em universidade de prestígio

Sete estudantes são acusados de agredir sexualmente uma ex-aluna em 2024; ação civil apresentada neste mês levou o caso novamente às autoridades

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 10h57
Fachada da Universidade de Cornell, em Nova York
Fachada da Universidade de Cornell, em Nova York (Flickr/Divulgação/Divulgação)
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Promotoria de Nova York reabre investigação sobre suposto estupro coletivo em universidade de prestígio Priorize VEJA no Google

A promotoria do condado de Tompkins, no estado de Nova York, reabriu na segunda-feira, 28, a investigação sobre um suposto estupro coletivo envolvendo sete estudantes da Universidade Cornell, uma das instituições do prestigioso grupo Ivy League. O caso ocorreu em 2024 e voltou a repercutir após a apresentação, neste mês, de uma ação civil contra os acusados, a fraternidade Chi Phi e a própria universidade. O promotor Matthew Van Houten afirmou que as novas alegações serão analisadas e que o caso poderá ser levado a um júri de instrução.

Na ação, apresentada em 16 de setembro, uma estudante não identificada afirma que foi pressionada a consumir álcool e drogas, incluindo cetamina e maconha, durante uma festa na sede da Chi Phi, em outubro de 2024.

Segundo a denúncia, ela ficou incapacitada e foi sexualmente agredida por integrantes da fraternidade durante horas. A mulher processa os sete estudantes, a universidade, a fraternidade e outros envolvidos, e pede indenização por danos que, segundo a ação, incluem graves consequências emocionais e psicológicas. As acusações ainda não foram julgadas.

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A investigação criminal havia sido encerrada sem acusações em 2024. Segundo Van Houten, a declaração prestada pela estudante à polícia universitária naquele ano descrevia o consumo de drogas e as relações sexuais como voluntários e consensuais e não mencionava que ela havia sido dopada contra a vontade ou violentada por um grupo.

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O promotor afirmou que, diante daquele relato, não havia elementos suficientes para apresentar acusações criminais. Agora, porém, a promotoria decidiu reexaminar o caso após a divulgação das novas alegações.

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O advogado da mulher contesta a versão da promotoria e afirma que uma investigação criminal adequada exigiria uma apuração mais aprofundada do relato da cliente. Ele também questiona como a polícia poderia ter concluído a investigação sem entrevistar a estudante além do primeiro depoimento. Van Houten, por sua vez, disse que a promotoria pretende avaliar novamente as evidências e preparar o caso para eventual apresentação a um júri de instrução.

A Cornell afirmou apoiar a reabertura da investigação criminal. A universidade também rejeitou a alegação de que os estudantes envolvidos tenham recebido a opção de escrever redações para reparar sua conduta.

Segundo a instituição, uma investigação disciplinar resultou em diferentes sanções, incluindo expulsões e suspensões. A unidade da Chi Phi no campus foi fechada em 2024 e permanece proibida de funcionar na universidade.

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O caso provocou forte repercussão nas redes sociais e reacendeu o debate sobre a resposta de universidades americanas a denúncias de violência sexual. 

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TAGS:
Agressão Sexual
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