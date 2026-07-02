Promessa do futebol venezuelano, jogador é encontrado morto com a mãe após terremotos

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O jovem José Manuel Pimentel Berríos, promessa do Deportivo La Guaira, e sua mãe foram encontrados mortos após os terremotos devastadores na Venezuela. O clube lamentou a perda do atleta de 16 anos, desaparecido desde 24 de junho, enquanto a busca por milhares de pessoas continua no país.

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O jovem jogador José Manuel Pimentel Berríos, das categorias de base do Deportivo La Guaira, foi encontrado morto após os terremotos que devastaram a Venezuela na semana passada. Sua mãe, Yurbis Berríos, também morreu na tragédia, informou o clube em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 1º.

José, de 16 anos, estava desaparecido desde a noite de 24 de junho, quando dois terremotos de magnitudes 7,5 e 7,2 atingiram o país com poucos segundos de diferença, provocando o colapso de centenas de edifícios e uma das maiores tragédias da história recente da Venezuela.

Na nota de pesar, o Deportivo La Guaira lamentou a morte do atleta e destacou seu perfil dentro e fora de campo. “Sua alma bondosa, sua alegria e seu brilho permanecerão conosco para sempre”, escreveu o clube.

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O time informou que José nasceu em 2010 e integrava as categorias de base da equipe, uma das principais do futebol venezuelano. A idade exata do jogador não foi divulgada.

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Busca por desaparecidos

O comunicado não detalha quando nem em que circunstâncias os corpos de José e de sua mãe foram localizados. Eles estavam entre os milhares de desaparecidos desde o desastre, e a confirmação das mortes ocorreu enquanto as equipes de resgate seguem vasculhando os escombros em busca de sobreviventes.

O anúncio foi feito no sétimo dia das operações de busca, que mobilizam bombeiros, militares e equipes internacionais. Segundo estimativas das Nações Unidas, cerca de 50 mil pessoas ainda são consideradas desaparecidas.

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De acordo com o balanço oficial mais recente, mais de 2.200 pessoas morreram e 11 mil ficaram feridas. As autoridades, no entanto, admitem que o número de vítimas deve continuar aumentando à medida que os trabalhos de socorristas avançam nas áreas mais afetadas pelos tremores.