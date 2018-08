Projetista de ponte que desabou em Gênova alertou sobre riscos há 40 anos

zoom_out_map 1 /28 Equipes de resgate procuram possíveis vítimas entre os escombros de ponte que desabou em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Valery Hache/AFP)

zoom_out_map 2 /28 Ponte Morandi que entrou em colapso na cidade de Gênova, Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 3 /28 Equipes de resgate procuram vítimas entre os escombros de ponte que desabou em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 4 /28 Equipes de resgate procuram vítimas entre os escombros de ponte que desabou em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Valery Hache/AFP)

zoom_out_map 5 /28 Corpo é carregado por equipes de resgate enquanto aguardam a chegada de ambulância, após queda de ponte em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Federico Scoppa/AFP)

zoom_out_map 6 /28 Ponte Morandi após entrar em colapso em Gênova, Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 7 /28 Destroços da Ponte Morandi que entrou em colapso na cidade de Gênova, Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 8 /28 Trecho da ponte Morandi desaba na cidade portuária de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 9 /28 Equipes de resgate trabalham nos escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 10 /28 Equipes de resgate retiram um corpo dos escombros da Ponte Morandi que entrou em colapso na cidade portuária de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 11 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 12 /28 Caminhão fica parado próximo ao local do desabamento da ponte Morandi em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 13 /28 Imagem divulgada pelos bombeiros italianos mostra os escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade portuária de Gênova - 14/08/2018 (Italian Firefighters Press Office/Reuters)

zoom_out_map 14 /28 Imagem divulgada pelos bombeiros italianos mostra os escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade portuária de Gênova - 14/08/2018 (Italian Firefighters Press Office/Reuters)

zoom_out_map 15 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 16 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 17 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 18 /28 Imagem divulgada pelos bombeiros italianos mostra os escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade portuária de Gênova - 14/08/2018 (Italian Firefighters Press Office/Reuters)

zoom_out_map 19 /28 Trecho da ponte Morandi desaba sobre a cidade portuária de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 20 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 21 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 22 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 23 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 24 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 25 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 26 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 27 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 28/28 Ponte Morandi em Gênova, na Itália (Wikipedia/Creative Commons)

O engenheiro Riccardo Morandi, projetista do viaduto que desabou em Gênova no dia 14 de agosto, advertiu em 1979 que a ponte necessitava de manutenção constante pela corrosão à qual estava exposta como consequência do ar vindo do mar e da poluição.

Morandi escreveu um relatório, que foi publicado pelo jornal La Verità, no qual chamava a atenção sobre a corrosão à qual a obra estava exposta.

“Tarde ou cedo, e talvez dentro de alguns anos, será necessário recorrer a um tratamento para eliminar qualquer rastro de óxido nos reforços mais expostos, para depois cobrir tudo com elastômeros de altíssima resistência química”, advertiu no documento publicado há quase 40 anos.

Morandi afirmou que a estrutura tinha sido construída em concreto sólido, mas que sofria uma degradação rápida como consequência da “alta salinidade” procedente dos ventos do mar, situado a só dois quilômetros de distância.

Este ar, misturado com a fumaça das chaminés das fábricas industriais localizadas na redondeza, gerava uma deterioração dos materiais e uma “perda de resistência” que era preciso levar em conta.

“As superfícies externas das estruturas, mas especialmente as expostas ao mar e portanto mais diretamente atacadas pelos vapores ácidos das chaminés, começam a mostrar fenômenos de agressão de origem química”, comentava Morandi em seu relatório.

Finalmente, o engenheiro concluía insistindo na necessidade de proteger “a superfície de concreto, para aumentar sua resistência química e mecânica à abrasão” e sugeria usar “resinas e elastômeros sintéticos” para proteger esta ponte, que foi inaugurada em 1967.

O viaduto desabou em 14 de agosto deixando ao menos 43 mortos. As famílias das vítimas consideram a tragédia o resultado de negligência do governo.

Na semana passada, as autoridades italianas iniciaram os procedimentos para revogar a concessão da empresa responsável pela manutenção da autoestrada, a Autostrade per l’Italia.

A companhia tinha obrigação de cuidar da manutenção ordinária e extraordinária da estrada e pontes da autoestrada pela qual é responsável, segundo o governo. A operadora tem agora 15 dias para apresentar sua defesa antes da revogação da concessão.

A Autostrade per l’Italia pertence à Atlantia, empresa que é do mesmo grupo da marca de roupas Benneton.

(Com EFE)