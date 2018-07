Programa nuclear norte-coreano pode acabar em 1 ano, diz assessor de Trump

O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse neste domingo, 1, acreditar que a maior parte dos programas nucleares, químicos e biológicos da Coreia do Norte pode ser desmantelada em um ano.

Bolton declarou ao programa Face the Nation, do canal de TV CBS, que o governo americano criou um programa para desmantelar, dentro desse prazo, as armas de destruição em massa e os programas de mísseis balísticos norte-coreanos.

“Se eles tiverem a decisão estratégica já feita para isso e cooperarem, podemos nos mover muito rapidamente”, disse Bolton. “Fisicamente, seríamos capazes de desmantelar a esmagadora maioria dos seus programas dentro de um ano”, completou.

Segundo John Bolton, o secretário de Estado, Mike Pompeo, provavelmente discutirá essa proposta com o regime de Pyongyang em breve. Segundo o jornal Financial Times, Pompeo deve visitar a Coreia do Norte nesta semana.

Em entrevista ao canal Fox News, veiculada também neste domingo, o presidente americano, Donald Trump, reiterou sua convicção de que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, deseja chegar a um acordo nuclear com os EUA. “Acredito que são muito sérios em relação a isso”, disse o republicano. “Acredito que querem fazer isso, temos uma química muito boa”, acrescentou.

Na recente cúpula entre Donald Trump e Kim Jong-un, em Singapura, o norte-coreano concordou em “trabalhar para a desnuclearização da Península Coreana”, mas a declaração conjunta assinada por ambos não deu detalhes sobre como ou quando Pyongyang poderia entregar suas armas nucleares.

No dia seguinte à reunião, o governo americano divulgou que espera alcançar um “grande desarmamento” da Coreia do Norte dentro do atual mandato de Trump, que termina em 20 de janeiro de 2021.

Na entrevista à CBS, Bolton afirmou que os EUA estavam entrando em negociações nucleares conscientes das falhas do regime norte-coreano em cumprir promessas no passado. “Nós sabemos exatamente quais são os riscos – eles usam as negociações para prolongar o tempo que têm para continuar seus programas de armas nucleares, químicas e biológicas e mísseis balísticos”, disse.

“Não há nenhuma ingenuidade no grupo que trabalha nisso”, afirmou. “Estamos bem conscientes do que os norte-coreanos fizeram no passado”, ressaltou.