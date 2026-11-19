Ler Resumo





Uma aproximação entre Estados Unidos, Rússia e China sobre a guerra na Ucrânia pode enfraquecer o peso da Europa nas decisões de segurança e redefinir o multilateralismo global. Analistas debatem no Ponto de Vista os impactos dessa reorganização de poder. Leia e assista à íntegra da análise.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma negociação entre Estados Unidos, Rússia e China sobre o fim da guerra na Ucrânia, sem participação europeia, poderia reduzir a influência da União Europeia nas decisões sobre a segurança do continente. O risco foi discutido pelo editor de Economia de VEJA Diogo Schelp e pelo doutor em Direito Internacional Luiz Phillipe Oliveira no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quinta-feira, 19 (este texto é um resumo do vídeo acima).

Ao analisar a aproximação entre Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping, Oliveira concordou que a exclusão dos europeus enfraqueceria o bloco. Para ele, o cenário também reflete uma reorganização das relações de poder, com consequências para os organismos internacionais e para a capacidade de países e regiões influenciarem decisões globais.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Por que a Europa corre o risco de perder espaço?

Schelp apontou que as três potências buscam conciliar interesses próprios e preservar suas áreas de influência. Na leitura do editor, a defesa da soberania e dos limites regionais feita por Xi contém mensagens sobre Taiwan, mas também dialoga com as pretensões russas e americanas em suas respectivas regiões.

O problema para a Europa surgiria se esse entendimento avançasse sobre a Ucrânia sem que o bloco participasse da negociação. Oliveira ponderou que o peso comercial, econômico e militar europeu torna sua interlocução relevante, mas destacou o alcance das decisões das três potências: “Elas podem definir rumos globais, independentemente de regiões como a União Europeia”.

Continua após a publicidade

O que está em disputa sobre soberania e tribunais internacionais?

Oliveira relacionou essa convergência à resistência das grandes potências a mecanismos internacionais de responsabilização. Segundo sua análise, a discussão envolve tanto a autonomia dos países quanto a proteção e as imunidades de seus dirigentes.

O especialista citou o Tribunal Penal Internacional como uma das instituições atingidas por esse embate. Para ele, o interesse em limitar a atuação de cortes internacionais constitui outro ponto de aproximação entre lideranças que procuram preservar sua margem de ação diante de decisões externas.

O multilateralismo está perdendo força?

Questionado por Schelp sobre o surgimento de uma nova ordem, Oliveira afirmou que o sistema internacional passa por um reequilíbrio. Ele contrastou a antiga disputa entre Estados Unidos e União Soviética com um cenário em que a Ásia e agrupamentos como o BRICS ampliam seu peso. “Existe um novo multilateralismo”, avaliou, no qual os países precisam ajustar suas posições e discutir tratados e estruturas anteriores.

Continua após a publicidade

Nesse contexto, Oliveira também mencionou a reforma do Conselho de Segurança da ONU e relatou uma manifestação de Putin favorável à participação permanente do Brasil. Para o especialista, a discussão pode abrir espaço ao país, embora também esteja em debate o próprio formato de representação permanente adotado pelo Conselho.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.