Produtor morre soterrado por toneladas de queijo

Um acidente incomum em uma fábrica de queijos causou a morte de um homem no norte da Itália. A vítima, um produtor de queijos chamado Giacomo Chiapparini, 74, acabou soterrada por cerca de 15.000 rodas de queijo de aproximadamente 40 quilos cada. O acidente teria sido causado pelo rompimento de uma prateleira de 9 metros, que iniciou um efeito em cascata, derrubando outras milhares de rodelas em cima de Chiapparini. O desastre aconteceu no domingo, 6, mas os queijos e as prateleiras tiveram que ser removidos manualmente, o que levou mais de 12h de trabalho do Corpo de Bombeiros da pequena cidade de Romano di Lombardia. O corpo, portanto, só foi encontrado na segunda-feira, 7.

De acordo com o relato de um vizinho da vítima, Chapparini se dirigiu ao depósito de cura acompanhado de seu filho, Tiziano, após receber mensagens de alerta de uma máquina que fazia a limpeza dos queijos. O mau funcionamento teria sido reparado pelo filho, que se retirou do local, enquanto Chaparinni permaneceu por mais alguns minutos para reiniciar o sistema. Nesse ínterim, a prateleira se rompeu e milhares de queijos caíram sobre o produtor. “Tiziano ouviu um barulho enorme, virou-se e viu o pai enterrado sob milhares de rodas de queijo”, disse o vizinho dos queijeiros em entrevista à rede de TV americana NBC, ele também revelou que uma diferença de segundos salvou a vida de Tiziano.

Além da morte de Chaparinni, o acidente teria causado um prejuízo de mais de 7,7 milhões de dólares. A máquina que ocasionou a visita do produtor ao armazém terminou completamente destruída após o acidente. Há, agora, um esforço entre os queijeiros da região de Bergamo para alocar os queijos produzidos pela família Chiapparini em unidades de armazenamento adequado, como regulação de temperatura e umidade, a fim de evitar maiores danos à produção. O Grana Padano, queijo produzido por Chaparinni, é muito apreciado na Itália, e tem um sabor forte, semelhante ao parmesão. A fábrica do produtor, fundada nos anos 1970, tinha capacidade de fornecer 15 mil rodas de queijo anualmente, que eram curadas por períodos que variavam de 12 a 70 meses.

