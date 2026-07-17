Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Mundo

Procuram-se imperadores: Japão altera regras da sucessão diante da encolhida família real

Mulheres, porém, ainda não poderão sentar no trono

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 10h16 | Atualizado em 17 jul 2026, 22h39
Membros da família imperial do Japão acenam para o público durante uma aparição pública que marcou o aniversário do Imperador em 23 de fevereiro de 2026, em Tóquio, Japão.
Membros da família imperial do Japão acenam para o público durante uma aparição pública que marcou o aniversário do Imperador em 23 de fevereiro de 2026, em Tóquio, Japão.  (Tomohiro Ohsumi/Getty Images)
Continua após publicidade
Procuram-se imperadores: Japão altera regras da sucessão diante da encolhida família real Priorizar nos meus resultados Google

O Parlamento do Japão aprovou nesta sexta-feira, 17, uma série de reformas nas regras da família imperial para tentar enfrentar a redução do número de integrantes da monarquia. Apesar das mudanças, a legislação preserva a proibição de mulheres herdarem o Trono do Crisântemo, mantendo de fora da linha sucessória a princesa Aiko, única filha do imperador Naruhito.

O projeto foi aprovado pela Câmara Alta após receber aval da Câmara Baixa na semana passada e agora seguirá para os trâmites finais antes de entrar em vigor. Trata-se da primeira alteração no texto principal da Lei da Casa Imperial desde 1949 e da maior reforma do sistema imperial japonês em décadas.

Entre as mudanças, a nova legislação autoriza a reintegração de parentes homens distantes com mais de 15 anos e solteiros, pertencentes a 11 antigos ramos da família imperial que perderam esse status após a Segunda Guerra Mundial. Os futuros filhos desses homens também poderão integrar a linha sucessória.

Siga
Continua após a publicidade

Outra novidade é que mulheres agora podem manter o status imperial mesmo após se casarem com um plebeu, algo que já era permitido aos homens. Seus filhos, no entanto, continuarão impedidos de herdar o trono.

A reforma busca ampliar o número de membros da família imperial aptos a cumprir funções oficiais, como cerimônias e compromissos públicos, diante do encolhimento da monarquia. Atualmente, a família imperial conta com apenas 16 integrantes, dos quais cinco são homens.

Continua após a publicidade

Linhagem masculina

Mesmo com as alterações, a sucessão permanece restrita à linhagem masculina. O primeiro na fila é o príncipe Fumihito, de 60 anos, irmão mais novo do imperador. Em seguida está seu filho, o príncipe Hisahito, de 19 anos, atualmente estudante de biologia. O terceiro e último sucessor elegível é o tio do imperador, de 90 anos. Caso Hisahito não tenha um filho homem, a linha sucessória se encerrará pelas regras atuais.

Embora o Japão tenha tido oito imperatrizes ao longo de sua história, uma lei de 1889 estabeleceu que apenas homens poderiam assumir o trono por descendência paterna. A regra foi mantida na atual Lei da Casa Imperial, promulgada em 1947.

Continua após a publicidade

A decisão do Parlamento contrasta com a opinião da maioria da população. Uma pesquisa realizada em junho pelo jornal Mainichi Shimbun apontou um amplo apoio à possibilidade de uma mulher ocupar o trono, com mais de 70% dos entrevistados defendendo uma imperatriz. Outra pesquisa, da agência Kyodo News, indicou apoio de 83% à liderança feminina.

Continua após a publicidade

A primeira-ministra Sanae Takaichi e outros líderes conservadores, no entanto, defendem a manutenção da sucessão exclusivamente masculina, argumentando que ela é essencial para preservar a legitimidade da monarquia. 

O Japão tem a monarquia hereditária contínua mais antiga do mundo, com uma linhagem que acredita-se se estender por mais de 2.600 anos.

Continua após a publicidade

As polêmicas medidas de Donald Trump

Publicidade
TAGS:
imperador naruhito
Império
Japão
princesa
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).