Procura-se: 25 homens suíços solteiros (e católicos) para proteger o Papa

A Guarda Suíça Pontifícia, responsável pela proteção do Papa, anunciou nesta sexta-feira, 2, que irá aumentar a sua força de 110 para 135 membros até o Ano Santo de 2025, quando milhões de peregrinos devem visitar o Vaticano.

Para ajudar no recrutamento, o corpo de guardas abriu um novo escritório de mídia e ponto de contato na Suíça, de acordo com um comunicado divulgado. Além disso, também será coordenado o trabalho de um escritório de recrutamento já existente em território suíço, bem como fundações relacionadas à Guarda Suíça e ex-membros.

As inscrições estão abertas para homens suíços solteiros que tenham entre 19 e 31 anos e que sejam católicos praticantes em boa saúde, além de uma “reputação impecável”. De acordo com o site da guarda, é necessário ainda ter pelo menos 1,74m de altura e ter concluído o treinamento básico no exército da Suíça. É permitido o casamento após cinco anos de serviço.

A força, cuja missão principal é proteger o Papa, é exclusivamente masculina desde a sua fundação, em 1506. No entanto, isso pode começar a mudar. De acordo com autoridades do Vaticano, novos quartéis com acomodações para mulheres começarão a ser construídos a partir de 2026 e caberá ao Pontífice escolher se aceita ou não membros do sexo feminino.

O Papa Francisco já nomeou mulheres para vários cargos de alto escalão e administrativos em sua administração e, em março, apresentou uma nova constituição que permitirá que qualquer católico leigo batizado, incluindo mulheres, possa comandar a maioria dos departamentos da Santa Sé.