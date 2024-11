Príncipe William visita África do Sul com R$ 7,4 milhões na mala para iniciativa ambiental

O príncipe William desembarcou na Cidade do Cabo nesta segunda-feira, 4, para uma visita de quatro dias à África do Sul focada no combate às mudanças climáticas, incluindo a entrega de seu prêmio anual, o Earthshot, para projetos inovadores na área ambiental.

O herdeiro do trono britânico se encontrará com jovens ambientalistas e pescadores locais, além de participar de uma cúpula global sobre vida selvagem durante a viagem.

“A África sempre teve um lugar especial no meu coração, como o lugar onde encontrei conforto quando adolescente, onde pedi minha esposa em casamento e, mais recentemente, como a inspiração fundadora por trás do Prêmio Earthshot”, disse William em uma declaração antes de sua visita.

Um encontro com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, também está na agenda de William durante sua primeira visita à África do Sul desde 2010.

Continua após a publicidade

Prêmio Earthshot

Na quarta-feira, William participará da cerimônia anual do Prêmio Earthshot, que concede US$ 1,3 milhão (cerca de R$7,4 milhões) em subsídios a cinco organizações por ideias ambientais inovadoras.

O prêmio foi fundado pelo Príncipe de Gales em 2020 através de sua Royal Foundation, com o objetivo de incentivar novas ideias para solucionar problemas ambientais. Segundo William, o Earthshot foi inspirado em uma visita que ele realizou à Namíbia e seu nome é uma homenagem ao projeto “moonshot”, do ex-presidente americano John F. Kennedy, que levou ao pouso lunar em 1969.

“Até o final da semana, quero que o Prêmio Earthshot tenha fornecido uma plataforma para todos os inovadores que estão promovendo mudanças em suas comunidades, encorajado potenciais investidores a acelerar a expansão de soluções africanas e inspirado jovens em toda a África que estão envolvidos em questões climáticas”, disse William.

O príncipe de Gales afirmou que gostaria que os prêmios deste ano inspirassem os jovens envolvidos em ações climáticas na África, continente que menos contribui para o aquecimento global, mas é especialmente vulnerável às suas consequências. A região mais ampla da África Austral atualmente enfrenta sua pior crise de seca e fome em décadas, com 27 milhões de pessoas gravemente afetadas, de acordo com as Nações Unidas.