Príncipe William reage a pedido de reconciliação de Harry após declaração pública
Declaração do duque de Sussex sobre reaproximação teria agitado os bastidores da monarquia
O príncipe Harry parece não ter convencido o pai, o rei Charles III, e o irmão mais velho, o príncipe William, com seu apelo público por uma reaproximação familiar. Pelo contrário. As declarações do duque de Sussex foram recebidas com incômodo nos bastidores da monarquia britânica.
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Em entrevista à revista GQ, Harry afirmou estar disposto a deixar os conflitos do passado para trás e reconstruir os laços com os familiares. “Algumas pessoas não querem que dê certo. Eu quero que dê certo”, declarou, sem mencionar nomes.
De acordo com fontes ouvidas pelo Daily Mail, Charles e William também teriam ficado preocupados com a repercussão das falas, que poderiam ofuscar a visita oficial do sultão de Omã, Haitham bin Tarik, ao Castelo de Windsor. A publicação relata que o gesto de Harry foi interpretado como um desafio por integrantes da realeza.
A declaração reacendeu as especulações sobre uma possível reconciliação entre os irmãos, que estão afastados desde a decisão de Harry e Meghan Markle de deixar as funções oficiais da monarquia, em 2020, e se mudar para os Estados Unidos.