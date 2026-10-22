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Príncipe William reage a pedido de reconciliação de Harry após declaração pública

Declaração do duque de Sussex sobre reaproximação teria agitado os bastidores da monarquia

Por Tatiana Moura 22 out 2026, 09h00 | Atualizado em 22 out 2026, 10h20
Príncipes Harry e William no funeral da Rainha Elizabeth II
Príncipes Harry e William no funeral da Rainha Elizabeth II (Emilio Morenatti - WPA Pool/Getty Images)
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Príncipe William reage a pedido de reconciliação de Harry após declaração pública Priorize VEJA no Google

O príncipe Harry parece não ter convencido o pai, o rei Charles III, e o irmão mais velho, o príncipe William, com seu apelo público por uma reaproximação familiar. Pelo contrário. As declarações do duque de Sussex foram recebidas com incômodo nos bastidores da monarquia britânica.

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Em entrevista à revista GQ, Harry afirmou estar disposto a deixar os conflitos do passado para trás e reconstruir os laços com os familiares. “Algumas pessoas não querem que dê certo. Eu quero que dê certo”, declarou, sem mencionar nomes.

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De acordo com fontes ouvidas pelo Daily Mail, Charles e William também teriam ficado preocupados com a repercussão das falas, que poderiam ofuscar a visita oficial do sultão de Omã, Haitham bin Tarik, ao Castelo de Windsor. A publicação relata que o gesto de Harry foi interpretado como um desafio por integrantes da realeza.

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A declaração reacendeu as especulações sobre uma possível reconciliação entre os irmãos, que estão afastados desde a decisão de Harry e Meghan Markle de deixar as funções oficiais da monarquia, em 2020, e se mudar para os Estados Unidos.

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