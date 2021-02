Príncipe Philip vai continuar no hospital pelos próximos dias

O Duque de Edimburgo vai passar muitos dias no hospital para tratar de uma infecção, disse o Palácio de Buckingham em um comunicado nesta terça-feira, 23. O príncipe Philip, de 99 anos, deu entrada no hospital King Edward VII, no centro de Londres, no dia 17 de fevereiro para ficar em observação e repouso após se sentir mal no Castelo de Windsor.

“O Duque de Edimburgo vai continuar no hospital King Edwars VII recebendo acompanhamento médico devido a uma infecção. Ele está confortável e respondendo ao tratamento, mas não é esperado uma alta nos próximos dias”, disse o Palácio em comunicado, sem maiores detalhes.

A razão exata de sua internação ainda não foi revelada, porém não está relacionada à Covid-19. Ele e a rainha Elizabeth II receberam a primeira dose da vacina contra a doença em janeiro. O príncipe Philip foi levado ao hospital de carro e não precisou de ajuda para andar ao chegar.

Segundo afirmou príncipe William na segunda-feira 22, seu avô está bem e os médicos estão de olho nele. Já na terça-feira, o Conde de Wessex, filho mais novo de Philip, em entrevista a Sky News disse: “Ele está muito melhor e está se esforçando para sair logo. A melhor coisa que podemos fazer agora é cruzar os dedos”.

Ao ser perguntado se seu pai estava frustrado por estar tanto tempo no hospital, Eduardo disse: “Um pouco. Acho que isso acontece com todos nós. Você acaba olhando o relógio por tantas vezes que até as paredes parecem interessantes. (…) Nós recebemos mensagens carinhosas de várias pessoas e agradecemos por isso. Ele está ciente de todas e está muito feliz. Muito obrigado”.

Philip recebeu a visita de Charles no último sábado, 19. O Príncipe de Gales ficou 30 minutos no hospital após uma viagem de 160 quilômetros de sua casa ao hospital e saiu sem falar com a imprensa. Por causa da Covid-19, o hospital decretou que a visita de uma pessoa pode ser considerada em “circunstâncias excepcionais”.