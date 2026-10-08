Príncipe Harry revela problemas com depressão após deixar Reino Unido; entenda

O Príncipe Harry revelou ter passado por um breve período de depressão ao se mudar para o Canadá em 2019. Em um vídeo publicado na plataforma de streaming Masterclass, Harry afirma que sofreu uma “queda de adrenalina” após se mudar para o território canadense, uma vez que não estava mais exposto aos constantes estresses da vida no Reino Unido. O caçula do Rei Charles III falou sobre o episódio durante um curso chamado Redefinindo o Luto: Construindo Resiliência através da Perda.

“Era como se eu precisasse de estresse para obter a adrenalina necessária para fazer meu cérebro funcionar, porque eu me tornava inútil em casa”, explicou Harry à neurocientista Mary-Frances O’Connor. “Na verdade, entrei em depressão por cerca de duas semanas e senti que não conseguia funcionar sem adrenalina”, completou o esposo de Meghan Markle.

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