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Príncipe Harry revela problemas com depressão após deixar Reino Unido; entenda

Filho de Charles III abriu o coração sobre questões de saúde mental

Por Flávio Monteiro 8 out 2026, 15h53
LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 28: In this Sport Gives Back Awards/ITV handout Prince Harry, Duke of Sussex appears at the Sport Gives Back Awards 2024 via a pre-recorded video at Cadogan Hall on February 28, 2024 in London, England. The Sport Gives Back Awards will be broadcast on ITV on Sunday, March 24th. (Photo by Handout/Sport Gives Back Awards via Getty Images)
Príncipe Harry (Handout/Sport Gives Back Awards/Getty Images)
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O Príncipe Harry revelou ter passado por um breve período de depressão ao se mudar para o Canadá em 2019. Em um vídeo publicado na plataforma de streaming Masterclass, Harry afirma que sofreu uma “queda de adrenalina” após se mudar para o território canadense, uma vez que não estava mais exposto aos constantes estresses da vida no Reino Unido. O caçula do Rei Charles III falou sobre o episódio durante um curso chamado Redefinindo o Luto: Construindo Resiliência através da Perda.

“Era como se eu precisasse de estresse para obter a adrenalina necessária para fazer meu cérebro funcionar, porque eu me tornava inútil em casa”, explicou Harry à neurocientista Mary-Frances O’Connor. “Na verdade, entrei em depressão por cerca de duas semanas e senti que não conseguia funcionar sem adrenalina”, completou o esposo de Meghan Markle.

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