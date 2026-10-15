Príncipe Harry revela pedido do filho antes de primeiro dia de aula no Reino Unido

O Príncipe Harry revelou o que seu primogênito, Archie, pediu antes de seu primeiro dia de aulas no Reino Unido. Durante uma visita a organizações beneficentes em Nottingham nesta quinta-feira, 15, o Duque de Sussex conversou com algumas crianças presentes, que revelaram não ser fãs de matemática.

“A maioria das pessoas não gosta de Matemática”, concordou Harry, antes de contar uma anedota sobre Archie, de 7 anos. “Meu filho se virou para mim e disse: ‘Posso ir para uma escola que não faz matemática?’ Eu disse: ‘Isso não existe!’ E então ele foi para a nova escola e, no primeiro dia, na primeira aula, adivinha o que era? Matemática!”, disse, bem-humorado.

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