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Príncipe Harry relata ‘gatilho’ como piloto na guerra do Afeganistão

Duque de Sussex falou sobre saúde mental em programa

Por Tatiana Moura 13 out 2026, 16h38 | Atualizado em 13 out 2026, 17h11
WINDSOR, UNITED KINGDOM - SEPTEMBER 19: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK NEWSPAPERS UNTIL 24 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME) Prince Harry, Duke of Sussex attends the Committal Service for Queen Elizabeth II at St George's Chapel, Windsor Castle on September 19, 2022 in Windsor, England. The committal service at St George's Chapel, Windsor Castle, took place following the state funeral at Westminster Abbey. A private burial in The King George VI Memorial Chapel followed. Queen Elizabeth II died at Balmoral Castle in Scotland on September 8, 2022, and is succeeded by her eldest son, King Charles III. (Photo by Max Mumby/Indigo/Getty Images)
O Príncipe Harry, Duque de Sussex, comparece ao Committal Service da Rainha Elizabeth II na Capela de São Jorge, Castelo de Windsor. 19/09/2022 -  (Max Mumby/Indigo/Getty Images)
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Príncipe Harry relata ‘gatilho’ como piloto na guerra do Afeganistão Priorize VEJA no Google

Príncipe Harry revelou que, após a segunda missão no Afeganistão, em 2013, descobriu que tem problemas de saúde mental. “Bastava vestir uma camisa social simples e sentir a gola apertar para eu, literalmente, sentir que estava sufocando”, afirmou em entrevista à psicóloga Mary-Frances O’Connor, para o Redefining Grief: Building Resilience Through Loss (em tradução livre Redefinindo o Luto: Construindo Resiliência por Meio da Perda).

O membro da família real afirmou que a participação na guerra não foi o motivo que o fez desenvolver estresse pós-traumático, mas sim um gatilho para outras questões pelas quais já passou. “Eu tinha ataques de pânico só de estar no carro a caminho do trabalho”, expôs.

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Ao longo da conversa, Harry falou como perder a mãe, Diana, aos 12 anos, fez com que ele se fechasse e não percebesse como a morte o afetou. “E, durante 15 ou 20 anos, quando me perguntavam: ‘Você está bem? ’, minha resposta era: ‘Estou bem’. Era um entorpecimento, um desligamento emocional”.

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A mudança do Reino Unido para o Canadá, após renunciar à monarquia, foi outro período desgastante para o príncipe. “Fiquei inútil em casa. Na verdade, entrei em um estado depressivo por cerca de duas semanas e sentia que não conseguia funcionar sem adrenalina”.

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