Príncipe Harry relata ‘gatilho’ como piloto na guerra do Afeganistão

Príncipe Harry revelou que, após a segunda missão no Afeganistão, em 2013, descobriu que tem problemas de saúde mental. “Bastava vestir uma camisa social simples e sentir a gola apertar para eu, literalmente, sentir que estava sufocando”, afirmou em entrevista à psicóloga Mary-Frances O’Connor, para o Redefining Grief: Building Resilience Through Loss (em tradução livre Redefinindo o Luto: Construindo Resiliência por Meio da Perda).

O membro da família real afirmou que a participação na guerra não foi o motivo que o fez desenvolver estresse pós-traumático, mas sim um gatilho para outras questões pelas quais já passou. “Eu tinha ataques de pânico só de estar no carro a caminho do trabalho”, expôs.

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Ao longo da conversa, Harry falou como perder a mãe, Diana, aos 12 anos, fez com que ele se fechasse e não percebesse como a morte o afetou. “E, durante 15 ou 20 anos, quando me perguntavam: ‘Você está bem? ’, minha resposta era: ‘Estou bem’. Era um entorpecimento, um desligamento emocional”.

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A mudança do Reino Unido para o Canadá, após renunciar à monarquia, foi outro período desgastante para o príncipe. “Fiquei inútil em casa. Na verdade, entrei em um estado depressivo por cerca de duas semanas e sentia que não conseguia funcionar sem adrenalina”.