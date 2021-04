Príncipe Harry reencontra família real após mais de um ano

O Príncipe Harry está na Inglaterra para o funeral de seu avô, o Príncipe Philip, e será a primeira vez que ele verá a família real desde a entrevista bombástica com Oprah Winfrey.

A duquesa de Sussex não se juntará ao marido para o funeral. Ela está grávida do segundo filho do casal e “foi aconselhada por seu médico a não viajar para o Reino Unido”, disse um porta-voz do Palácio de Buckingham.

A realeza espera que o encontro ajude a aliviar a tensão entre o Príncipe William e o Príncipe Harry, mas de acordo com o jornal The Daily Mail eles não têm planos de se ver antes do funeral, que acontecerá no próximo sábado, 17.

A cerimônia, já planejada anos atrás e aprovada por Philip, foi adaptada pela rainha para respeitar as restrições da pandemia. Os arranjos foram feitos em “consulta estreita” com o governo e funcionários de saúde pública para atender às diretrizes de distanciamento social que limitam os funerais a 30 pessoas.

Embora o foco de Harry e William seja apoiar a Rainha Elizabeth durante este momento difícil, a correspondente real Katie Nicholl diz que a família está esperançosa de que o reencontro possa colocar o relacionamento dos irmãos de volta nos trilhos.