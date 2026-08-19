Príncipe Harry, Meghan e filhos vão voltar a morar no Reino Unido, diz emissora

O príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, planejam deixar os Estados Unidos e voltar a morar no Reino Unido ainda este mês, segundo informações da emissora pública britânica BBC. O duque e a duquesa de Sussex devem se instalar em uma residência privada nos arredores de Londres, sem vínculo com a família real britânica.

Os filhos do casal, o príncipe Archie, de sete anos, e a princesa Lilibet, de cinco, estão matriculados em uma escola britânica e devem começar as aulas em setembro, segundo a BBC.

O rei Charles III foi informado sobre os planos no último fim de semana, assim como o príncipe William e a princesa Catherine. Segundo a emissora, o monarca recebeu a notícia com satisfação pela possibilidade de conviver mais de perto com os netos, em um contexto privado e familiar.

Em 2020, Harry e Meghan deixaram o Reino Unido e renunciaram às funções como membros ativos da família real no início de 2020. Desde então, o casal vive nos Estados Unidos. Desde então, a relação com a família permaneceu marcada por tensões.