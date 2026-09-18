Príncipe Harry faz desabafo sobre retorno ao Reino Unido
Duque de Sussex vive nova fase com a família após anos nos Estados Unidos
O príncipe Harry abriu o jogo sobre o retorno ao Reino Unido e contou como tem sido a adaptação da família à nova rotina no país. “As últimas duas semanas foram… foram agitadas”, declarou Harry.
A declaração à Hello! Magazine aconteceu durante o Invictus Spirit Awards, evento de gala realizado em Londres na quinta-feira, 17. Criada pelo príncipe em 2014, a premiação é uma homenagem a ex-militares e veteranos feridos em combate. “É ótimo estar de volta ao solo britânico e ansioso por Birmingham no próximo ano”, afirmou, referindo-se à edição de 2027 do evento.
A mudança para o Reino Unido aconteceu em meio a uma nova fase na vida dos Sussex. Harry, Meghan Markle e os filhos, Archie e Lilibet, deixaram a Califórnia e passaram a viver na região de Cotswolds. A permanência no país é apontada como temporária. “Estamos nos dedicando ao trabalho. As crianças estão na escola. Estamos felizes”, contou.
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