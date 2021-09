Príncipe Harry e Meghan Markle participam de reunião da ONU em Nova York

O príncipe Harry e Meghan Markle estiveram, neste sábado 25, na assembleia geral anual de líderes mundiais da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, para se reunir com a vice-secretária-geral, Amina Mohammed. O objetivo do duque e da duquesa de Sussex era discutir sobre como podem se envolver em questões que os “preocupam profundamente” como a igualdade das vacinas, os problemas ambientais, o empoderamento econômico das mulheres, o maior envolvimento dos jovens em assuntos relevantes e o bem-estar mental. “Foi um encontro adorável”, disse Meghan.

Segundo a ONU, Mohammed deu boas-vindas ao trabalho do casal para cumprir as 17 metas de desenvolvimento sustentável da organização criadas em 2015 e que incluem objetivos como acabar com a fome e a pobreza, alcançar a igualdade de gênero e combater as mudanças climáticas.

Logo depois da reunião, o casal discursou no Global Citizen, festival musical realizado para arrecadar doações para o combate da pobreza e desigualdade social, preservação do meio-ambiente e incentivo às vacinas contra a Covid-19, chamando a atenção para a importância da imunização. “Estamos preparados para fazer o que for necessário para acabar com esta pandemia?”, questionou o príncipe à multidão de cerca de 60 mil pessoas. De mãos dadas com o marido, a duquesa de Sussex completou: “É tão bom estar de volta aqui com todos vocês. Nós sabemos que parece que essa pandemia está acontecendo desde sempre, mas se todos não se vacinarem, isso nunca vai acabar. Há muito que podemos fazer hoje, e é por isso que estamos todos aqui.”

A reunião da ONU e o evento que reuniu estrelas como Jennifer Lopez, Elton John e Ed Sheeran são parte da primeira grande viagem pública do casal desde que deixaram de ser membros da realeza, assim como a visita ao memorial da cidade pelos ataques de 11 de setembro ao World Trade Center, acompanhados pelo prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e a governadora do estado, Kathy Hochul, realizada no início da semana.