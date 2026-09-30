Príncipe Harry e Meghan Markle denunciam ‘invasão’ de paparazzi na vida dos filhos

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O porta-voz do Príncipe Harry e Meghan Markle criticou duramente a “intrusão inaceitável” de paparazzi na escola de seus filhos, Archie e Lilibet. Dois homens foram vistos espiando a instituição, reacendendo o debate sobre a privacidade da família real e o histórico conturbado com a imprensa, que remete à morte de Diana.

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Um porta-voz do príncipe Harry e Meghan Markle, Duques de Sussex, criticou duramente os paparazzi nesta quarta-feira, 30, e sua “intrusão inaceitável na privacidade das crianças” após dois homens serem vistos espiando a escola frequentada por seus filhos, Archie e Lilibet.

O menino de 7 anos e a menina de 5 estudam em escolas no Reino Unido. A família retornou à Inglaterra em 26 de agosto, após o rompimento com a família real e a mudança para a Califórnia, nos Estados Unidos, seis anos atrás.

As crianças começaram o ano letivo em uma escola britânica no início de setembro, antes de serem transferidas para outra por motivos de segurança relacionados ao trajeto.

“Há uma enorme diferença entre o trabalho jornalístico legítimo e fotógrafos circulando o perímetro de uma escola, parando para espiar o terreno e monitorando as crianças enquanto elas realizam suas atividades diárias”, disse o porta-voz. “Independentemente das fotos que procuravam, isso não só constituiu uma intrusão inaceitável na privacidade das crianças, como também uma forma irresponsável e impensada de se comportar nas proximidades de uma escola”, completou.

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Segundo vários veículos de comunicação britânicos, seguranças e funcionários viram dois homens com mochilas rondando pelo perímetro da escola, e às vezes paravam para olhar para dentro.

Diana, mãe do príncipe Harry e seu irmão, William, morreu em Paris em 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro, quando seu veículo era perseguido por paparazzi em motocicletas, que tentavam fotografá-la com seu companheiro, Dodi Al-Faye. Ambos fazem ativismo contra a agressividade dos tabloides, mas principalmente Harry, que processou uma sucessão de veículos da imprensa por supostos métodos anti-éticos para obter informações sobre ele e sua família.