Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam nascimento de Lilibet Diana

O duque e a duquesa de Sussex anunciaram neste domingo, 6, o nascimento de Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, o segundo filho do casal. A informação foi divulgada pela fundação Archewell, instituição criada pelo casal. Lilibet nasceu na sexta-feira, 4, às 11h40 em um hospital em Santa Barbara, na Califórnia.

O nome da filha do príncipe Harry e de Meghan Markle é uma homenagem a sua bisavó, a Rainha Elizabeth II, que é chamada carinhosamente pela família de Lilibet. Já o nome do meio é uma homenagem a avó Diana, a princesa de Gales. Lili é irmã de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de dois anos, primeiro filho do casal.

Apesar de ser a 11ª bisneta da rainha e a oitava na linha de sucessão, Lilibet não pode ser princesa e ter o título de Her Royal Highness (HRH), assim como o irmão, devido ao afastamento dos pais à coroa. Após a morte da rainha Elizabeth II e a assunção do príncipe Charles a rei, no entanto, eles poderão ser princesa e príncipe.

Mãe e filho estão bem, se recuperando em casa, e a família publicou uma mensagem de agradecimento: “No dia 4 de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lili. Ela é mais do que jamais poderíamos ter imaginado, e continuamos gratos pelo amor e pelas orações que sentimos em todo o mundo. Obrigado por sua contínua gentileza e apoio durante este momento muito especial para nossa família”.