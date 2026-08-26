Princípe Harry e família voltam oficialmente ao Reino Unido depois de anos nos EUA
Retorno segue rompimento de laços com a família real em 2020
O príncipe Harry chegou ao Reino Unido nesta quarta-feira, 26, com sua esposa, Meghan Markle, e os dois filhos do casal. Após seis anos morando nos Estados Unidos, a família decidiu se estabelecer por tempo indeterminado em solo britânico e, segundo a imprensa local, a decisão teria sido fomentada pelo desejo de ficar mais perto do rei Charles III.
Acompanhados de Archie, de 7 anos e de Lilibet, de 5, Harry e Meghan viajaram em um avião particular e chegaram no final da manhã desta quarta no aeroporto de Birmingham. O retorno do casal ao Reino Unido foi anunciado por diversos veículos locais na semana passada.
Segundo informações de jornais locais, as crianças já estão matriculadas em uma escola britânica para o próximo ano letivo, que começa em setembro. Além disso, o casal já teria escolhido um novo lar, possivelmente na região de Cotwolds, uma área exclusiva campestre perto de Oxford, a noroeste de Londres.
+O futuro projeto sigiloso de Meghan Markle no Reino Unido
“O desejo de que seus filhos recebam uma educação britânica pode ser um fator de atração muito importante para pessoas que, como Harry, estudaram em um colégio privado e querem o mesmo para seus filhos”, explicou à agência de notícias AFP Craig Prescott, professor da Universidade Royal Holloway, especialista em Constituição e na monarquia britânica.
Apesar da mudança, não há nenhuma previsão para Harry e Meghan retornarem às suas funções oficiais. Os dois não são membros ativos da família real desde 2020.
“Oficialmente, serão cidadãos comuns e, portanto, a princípio vão poder fazer o que quiserem e ganhar dinheiro como considerarem oportuno. No entanto, terão que encontrar um equilíbrio entre aproveitar seu vínculo com a realeza e respeitar a monarquia. Este sempre foi o problema”, complementou Prescott.
Motivo para o retorno
A saúde do rei Charles III, de 77 anos, estaria por trás da decisão de príncipe Harry e Meghan Markle de se mudarem de volta. O tratamento contra o câncer do monarca fez o casal reconsiderar a distância da família real, segundo o Page Six.
Outro fator seria a vontade de aproximar os filhos dos familiares e amigos que ficaram no país. “Eles têm muitos amigos e familiares no Reino Unido de quem continuam muito próximos”, afirmou uma fonte ao portal.
A mudança, porém, não seria definitiva. Os dois devem manter a residência de 14,5 milhões de dólares (cerca de 76 milhões de reais) na Califórnia, nos Estados Unidos.
O possível retorno ocorre meses após Harry ter se reencontrado com o pai, depois de quatro anos longe. O príncipe já havia manifestado publicamente a preocupação com o rei. “Não sei quanto tempo meu pai ainda tem”, declarou em entrevista ao comentar a relação estremecida com a família. O distanciamento, especialmente com o príncipe William, continua. Segundo o veículo, o herdeiro do trono ainda se recusaria a falar com o irmão.
Vida nos EUA
Harry e Meghan moravam na Califórnia desde que deixaram de fazer parte da realeza, em 2020. O motivo foi uma intensa tensão familiar, que se agravou com a publicação do livro de memórias do príncipe, intitulado “O que sobra”.
Ao deixar o país, eles perderam proteção policial sistemática, garantida pela monarquia. O príncipe denunciou em várias ocasiões essa decisão que, segundo ele, colocava seus filhos em perigo.
Na semana passada, o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, afirmou que a segurança do casal era um “assunto privado”. Segundo uma pesquisa da empresa YouGov, mais de 70% dos britânicos consideram que Harry e Meghan devem financiar eles mesmos a totalidade ou grande parte de sua segurança.