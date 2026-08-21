Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Mundo

Príncipe Harry e Elton John terão que pagar 9,5 milhões de libras a jornal; entenda

Indenização deve ser paga até 28 de agosto e serve para cobrir custos de processo contra Daily Mail

Por Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 10h44 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h25
Elton John, de óculos escuros e casaco rosa plissado, canta em um microfone à esquerda. À direita, Príncipe Harry, de perfil, usa terno azul marinho e gravata listrada, com barba ruiva e cabelo ralo
Elton John e príncipe Harry (Bruce Glikas/Max Mumby/Indigo/Getty Images)
Continua após publicidade
Príncipe Harry e Elton John terão que pagar 9,5 milhões de libras a jornal; entenda Priorizar nos meus resultados Google

Um grupo de pessoas que denunciou o tabloide britânico Daily Mail, incluindo o príncipe Harry e o músico Elton John, terá que pagar uma indenização de 9,5 milhões de libras (equivalente a cerca de 67 milhões de reais), determinou nesta sexta-feira, 21, a Justiça do Reino Unido.

Segundo o tribunal, a indenização deve ser paga até 28 de agosto e serve para cobrir custos processuais, após o grupo perder, no mês passado, o processo em que alegava que o jornal havia usado métodos ilegais, como grampos de telefones e pagamentos a policiais corruptos, para obter informações.

Continua após a publicidade

+ Príncipe Harry e Elton John perdem processo multimilionário contra tabloide britânico

O processo multimilionário mirava a Associated Newspapers Ltd, dona do Daily Mail, Mail on Sunday e MailOnline. No veredito, o juiz Matthew Nicklin rejeitou todas as acusações ao afirmar que os requerentes não conseguiram comprovar que as informações foram adquiridas de forma irregular. Ele também disse que tribunal superior não poderia inferir que uma notícia foi recebida por meios ilegais quando há maneiras legítimas e plausíveis de ter sido obtida.

Siga
Continua após a publicidade

O grupo acusava a editora de “uso claro, sistemático e contínuo de coleta ilegal de informações” por anos, citando dezenas de jornalistas e investigadores particulares. Foram apresentadas 55 matérias publicadas entre 1997 e 2015, além três incidentes que não viraram artigos, com supostos indícios de coleta ilícita de informações. As alegações envolviam grampeamento telefônico, interceptação de linhas fixas e escutas.

Após a decisão, a Associated Newspapers comemorou a “vitória esmagadora para o Daily Mail e seus jornalistas, e para a liberdade de imprensa em geral”, mas lamentou que a reputação dos repórteres “honestos e dedicados” tenha sido “terrivelmente abalada”. A editora também salientou que a sentença mostra que “cada artigo foi apurado de forma legítima”. 

Continua após a publicidade

“Esta é uma magnífica vindicação do jornalismo do Daily Mail”, disse um porta-voz ao jornal britânico The Guardian. “Para algumas das alegações mais ultrajantes feitas quando o caso foi lançado com grande alarde há quatro anos – colocar escutas em carros e casas de pessoas, ouvir ligações telefônicas enquanto eram feitas e acessar ilicitamente contas bancárias – nenhuma prova credível jamais foi apresentada.”

Publicidade
TAGS:
Elton John
Europa
Julgamentos
Justiça
Londres
Príncipe Harry
Reino Unido
Tribunal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).