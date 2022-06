Príncipe Charles recebeu mala de dinheiro de político do Catar, diz jornal

Uma reportagem do jornal Sunday Times informou no domingo, 26, que o príncipe Charles recebeu uma mala contendo 1 milhão de euros (R$ 5,54 milhões) de Hamad bin Jassim, ex-primeiro-ministro do Catar. Segundo o diário britânico, o herdeiro do trono do Reino Unido teria recebido pessoalmente outras duas doações do ex-premiê, totalizando a quantia de 3 milhões de euros (R$ 16,6 milhões) em espécie.

A assessoria do príncipe alegou que o montante foi repassado para instituições de caridade e que não existem irregularidades no processo dessas doações.

De acordo com o Sunday Times, as transações entre o político catariano e o monarca ocorreram entre 2011 e 2015. Em uma das ocasiões, o dinheiro foi entregue dentro de uma sacola durante uma reunião privada na Clarence House. Em 2015, o príncipe Charles aceitou uma mala contendo 1 milhão de euros do xeque.

Segundo o relatório, os pagamentos foram depositados nas contas do Prince of Wales’s Charitable Fund, instituição de caridade de Charles, cuja diretriz é “transformar vidas e construir comunidades sustentáveis”. O fundo concede doações a causas em áreas como preservação, educação, saúde e inclusão social.

A entidade disse ao Sunday Times que seus administradores concluíram que o doador era legítimo e que seus auditores haviam aprovado a doação.

A Fundação está sendo investigada desde o início do ano após alegações de que uma das ONGs apoiadas pelo príncipe ajudou a um doador saudita a obter cidadania bem como uma condecoração do Reino Unido. A Polícia Metropolitana está investigando as acusações.