Príncipe Andrew exclui redes sociais

As contas das redes sociais do Príncipe Andrew foram excluídas enquanto ele enfrenta um processo de agressão sexual movida contra ele, por Virgínia Giuffre, nos Estados Unidos.

A conta no Twitter oficial de Andrew, @TheDukeOfYork, agora se encontra como “não existente”. Sua página no YouTube também não está mais acessível.

A página no Instagram do Duque de York, com 219 mil seguidores – incluindo as contas oficiais da família real e de William e Kate –, agora está privada. A do Facebook continua ativa, mas acredita-se que também será apagada.

Os assessores reais também atualizaram o site oficial da monarquia britânica. Andrew ainda aparece na seção intitulada ‘Membros da Família Real’, mas a lista de suas afiliações e patrocínios militares foi removida. A ideia é distanciar a instituição da batalha legal de Andrew. O Palácio de Buckingham anunciou na semana passada que suas funções seriam compartilhadas entre outros membros da família real.

A decisão foi tomada depois que a Rainha tirou os títulos militares e patrocínios reais de Andrew. Ele também não pode mais usar o título de Alteza em eventos oficiais.

“Em janeiro de 2022, o Palácio de Buckingham fez uma declaração anunciando que, com a aprovação e acordo da rainha, as afiliações militares e patrocínios reais do duque de York foram devolvidos à rainha, e o Duke continuará a não cumprir deveres públicos”, informa o site.

Os deveres oficiais de Andrew agora estão listados no passado, como participar da tropa da cor e sua turnê de jubileu de diamante à Índia em nome do monarca.