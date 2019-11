Principal rival de Netanyahu falha em tentar formar governo em Israel

O principal líder da oposição em Israel, Benny Gantz, comunicou ao presidente do país, Reuven Rivlin, nesta quarta-feira, 20, ser incapaz de formar um governo. O líder do partido Azul e Branco havia recebido o mandato para negociar uma coalizão no final de outubro, após o premiê Benjamin Netanyahu também fracassar na sua tentativa.

Gantz precisava do apoio de mais da metade dos 120 membros do Knesset, como é conhecido o Parlamento israelense. O Azul e Branco ganhou 33 assentos nas últimas eleições gerais, em setembro, e, logo, dependia de uma coalizão suprapartidária.

No mesmo pleito, o partido de Netanyahu, o Likud, elegeu 31 parlamentares. O premiê se encontrou com Gantz nesta quarta-feira para tentar negociar um governo de “união nacional”, que implicaria em ambos os partidos se revezarem no comando do governo.

Mas, Gantz e o Azul e Branco se recusam a formar um governo com Netanyahu enquanto ele for acusado de corrupção. O premiê é acusado pelo procurador geral israelense, Avichai Mandelblit, em três casos diferentes.

Com a persistência do impasse político para se eleger um novo primeiro-ministro e um novo governo em Israel — que dura há mais de sete meses e duas eleições gerais —, Israel entra em um período de três semanas no qual qualquer um dos 120 membros eleitos para o Knesset pode se candidatar para tentar formar um governo.

Se ninguém conseguir formar um governo, novas eleições serão convocadas. Gantz anunciou seu fracasso nas negociações a quase quatro horas do prazo limite.