Princesa Eugenie revela nome da filha em homenagem a Portugal e a antepassados

A princesa Eugenie, 36 anos, revelou o nome e as primeiras fotografias da filha, 14 dias depois do nascimento, que teve com Jack Brooksbank. A bebê se chama Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank e nasceu em 3 de agosto, em Lisboa, numa escolha que une referências à história britânica e portuguesa.

“Há exatas duas semanas, demos as boas-vindas à nossa menina”, escreveu Eugenie, revelando que os filhos mais velhos do casal, August, 5 anos, e Ernest, 3, já assumiram o papel de irmãos mais velhos.

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A escolha do nome Adelaide tem um significado especial para o casal e representa uma ligação entre os dois países que fazem parte da vida da família. O nome foi inspirado na rainha Adelaide, mulher do rei Guilherme IV, mas também evoca Maria Adelaide, nome associado a duas figuras portuguesas, uma ligada à realeza e outra à santidade.

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A homenagem ganha ainda mais significado tendo em conta a relação da princesa com a rainha Adelaide. No dia do seu casamento, Eugenie usou dois broches de diamantes em forma de espiga de trigo, peças que tinham sido encomendadas por Guilherme IV para a sua mulher. Já Elizabeth presta homenagem à bisavó de Eugenie, a rainha Isabel II, enquanto Annina terá um significado mais pessoal para o casal.

“Recebeu o nome em homenagem a três pessoas que amamos e admiramos, do passado e do presente, incluindo a sua bisavó, que guardamos com carinho nos nossos corações”, explicou a princesa, a sobrinha do rei Carlos III.

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