Princesa de 22 anos é primeira mulher herdeira ao trono da Noruega em 600 anos

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A princesa Ingrid Alexandra fez história ao se tornar a herdeira aparente do trono norueguês. Com a ascensão de seu pai, Haakon, ela é a primeira mulher diretamente beneficiada pela mudança na lei de sucessão de 1990, que prioriza o primogênito. Caso assuma, será a primeira rainha a reinar na Noruega em mais de 600 anos.

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A princesa Ingrid Alexandra fez história após seu pai Haakon, o novo rei da Noruega, prestar o juramento oficial para assumir o posto nesta terça-feira, 1° de setembro, quatro dias após a morte de seu pai, Harald V.

A filha mais velha do novo monarca norueguês, aos 22 anos, tornou-se a nova herdeira aparente do trono – a primeira integrante feminina da realeza a ser diretamente impactada pela mudança na lei sobre as regras sucessórias, de 1990.

A reforma instituiu que o filho mais velho do rei herda o trono independente do gênero, distanciando-se da regra que antes favorecia o sexo masculino. Caso a mudança não vigorasse, Alexandra teria sido movida para baixo na linha de sucessão e seu irmão mais novo, o príncipe Sverre Magnus, seria o novo herdeiro ao trono norueguês.

Caso a princesa assuma o trono, como o esperado, Ingrid será a primeira mulher a reinar na Noruega (como protagonista, e não consorte) em mais de 600 anos. A Rainha Margaret, que governou o país de 1388 a 1412, foi a última figura feminina a ocupar a posição de chefe de Estado.