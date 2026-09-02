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Princesa de 22 anos é primeira mulher herdeira ao trono da Noruega em 600 anos

Reforma nas leis norueguesas de sucessão, nos anos 1990, tem agora sua primeira beneficiária

Por Sophia Paiva 2 set 2026, 12h53 | Atualizado em 3 set 2026, 10h55
Mulher jovem de cabelos castanhos, com tiara preta e véu de rede sobre o rosto, usa um vestido escuro com faixa vermelha e branca, além de medalhas no peito. Ela tem expressão séria e usa brincos de pérola. O fundo está desfocado, com figuras em uniformes escuros.
Princesa Ingrid Alexandra da Noruega - 1º/9/2026 (Terje Pedersen / NTB / AFP via/Getty Images)
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A princesa Ingrid Alexandra fez história após seu pai Haakon, o novo rei da Noruega, prestar o juramento oficial para assumir o posto nesta terça-feira, 1° de setembro, quatro dias após a morte de seu pai, Harald V.

A filha mais velha do novo monarca norueguês, aos 22 anos, tornou-se a nova herdeira aparente do trono – a primeira integrante feminina da realeza a ser diretamente impactada pela mudança na lei sobre as regras sucessórias, de 1990.

A reforma instituiu que o filho mais velho do rei herda o trono independente do gênero, distanciando-se da regra que antes favorecia o sexo masculino. Caso a mudança não vigorasse, Alexandra teria sido movida para baixo na linha de sucessão e seu irmão mais novo, o príncipe Sverre Magnus, seria o novo herdeiro ao trono norueguês.

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Caso a princesa assuma o trono, como o esperado, Ingrid será a primeira mulher a reinar na Noruega (como protagonista, e não consorte) em mais de 600 anos. A Rainha Margaret, que governou o país de 1388 a 1412, foi a última figura feminina a ocupar a posição de chefe de Estado. 

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