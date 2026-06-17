Primeiros petroleiros iranianos atravessam bloqueio naval dos EUA após acordo
São as primeiras exportações de petróleo bruto do Irã em dois meses, indica site de rastreamento
Os primeiros petroleiros iranianos cruzaram a linha de bloqueio dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 17, pelo site de rastreamento TankerTrackers, dois dias antes da assinatura de um acordo entre os dois países, sobre o qual poucos detalhes foram divulgados.
“Pelo menos dois superpetroleiros da National Iranian Tanker Company (NITC), chamados DIONA (9569695) e HERO2 (9362073), saíram do perímetro do bloqueio da Marinha americana com um total combinado de 3,8 milhões de barris de petróleo iraniano”, publicou o TankerTrackers, que monitora embarques de petróleo, em seu perfil no X (ex-Twitter).
O site acrescentou posteriormente que um terceiro petroleiro “cruzou a linha de bloqueio”.
“São as primeiras exportações de petróleo bruto do Irã em dois meses”, destacou o TankerTrackers.
O portal analisou o sinal dos transponders dos navios, que comparou na terça-feira com imagens de satélite. O governo iraniano informou no mesmo dia que o bloqueio americano a seus portos havia sido suspenso, antes da cerimônia de assinatura de um acordo de paz com os Estados Unidos prevista para esta sexta-feira, 19.
Expectativa
A assinatura do memorando de entendimento acontecerá em um resort de luxo na montanha Bürgenstock, na Suíça, e será o ponto de partida de dois meses de negociações, com a muito aguardada reabertura do estratégico Estreito de Ormuz como primeiro passo.
Mas o otimismo com o possível fim da guerra, iniciada em 28 de fevereiro com os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, foi abalado por novos ataques israelenses no sul do Líbano.
Apesar das dúvidas, as negociações para um acordo final devem começar imediatamente após a assinatura do texto na Suíça. As conversações deverão incluir decisões sobre o programa nuclear iraniano, a suspensão das sanções internacionais contra Teerã e a reabertura de Ormuz.
Em condições normais, 20% do petróleo consumido no planeta trafega por esta rota marítima estratégica, bloqueada pelo Irã desde o início do conflito. Depois de uma queda significativa nos últimos dias, o preço do barril de petróleo Brent, referência mundial, foi negociado na terça-feira abaixo de 80 dólares pela primeira vez desde o início de março.
Imbróglio do Líbano
O acordo deverá permitir ao Irã retomar a venda de petróleo e acabar com o conflito, segundo o jornal americano The Wall Street Journal, que cita pessoas que acompanharam a elaboração do texto. A publicação acrescentou que as sanções sobre a venda de petróleo serão suspensas imediatamente após a assinatura, o que permitirá ao Irã acessar serviços como bancos, transporte e seguros.
Apesar do anúncio do acordo, o Exército israelense informou que bombardeou o sul do Líbano pouco depois de “identificar um veículo suspeito” perto de soldados do país. Também anunciou que suas forças interceptaram foguetes e atacaram um lançador de mísseis.
O Comando Central iraniano advertiu que Israel terá uma “resposta dura” aos ataques, que, segundo a imprensa estatal libanesa, atingiram dois veículos e mataram quatro pessoas. A Agência Nacional de Notícias (ANN) libanesa informou ainda que os aviões israelenses bombardearam a região de Nabatiyeh e as imediações da cidade vizinha de Kfar Tebnit.
Israel também lançou um ataque com drones contra a localidade de Ansariyeh, na região de Zahrani, segundo a ANN.
Teerã insiste que o acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio deve incluir o fim das hostilidades israelenses no Líbano, onde o país enfrenta o movimento pró-iraniano Hezbollah. Israel afirma que não é parte do acordo.