Primeiro prefeito muçulmano de NY, Mamdani anuncia pacote para combater antissemitismo

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O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou um pacote de US$ 1 milhão e outras medidas para combater o antissemitismo, após um aumento de 182% nos incidentes. A comunidade judaica, 12% da população, é vítima de metade dos crimes de ódio. As ações incluem reforço de segurança e educação, mas a Liga Antidifamação criticou as medidas por serem insuficientes. Entenda a polêmica.

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O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou nesta terça-feira, 29, medidas para combater o antissemitismo, após uma série de incidentes na cidade, que abriga uma das maiores comunidades judaicas dos Estados Unidos.

Conhecido defensor da causa palestina, Mamdani é um crítico ferrenho de Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro israelense, por sua vez, já afirmou que muitos judeus não se sentem seguros em Nova York.

Mamdani negou as acusações de que fracassou em lidar com o problema do antissemitismo na cidade, de 8,8 milhões de habitantes. “Os judeus nova-iorquinos representam apenas 12% da nossa população, mas são vítimas de aproximadamente metade de todos os crimes de ódio denunciados”, ressaltou.

Pacote de US$ 1 milhão

Segundo a polícia da cidade, os incidentes antissemitas aumentaram 182% entre janeiro de 2025 e o mesmo mês de 2026. Mamdani apontou que os níveis desproporcionais de crimes de ódio contra a comunidade judaica também cresceram em outras cidades do mundo.

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As medidas anunciadas pelo prefeito hoje incluem dobrar o financiamento para a prevenção de crimes de ódio e um investimento de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões) para reforçar a segurança em sinagogas e outros locais de culto.

“Meu governo tem tolerância zero para o antissemitismo. Nem no nosso metrô, nem em nossos locais de trabalho, nem online, em lugar nenhum”, ressaltou Mamdani. Ele acrescentou que vai promover uma educação maior sobre o Holocausto nas escolas públicas, bem como sobre as contribuições judaicas para Nova York.

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Críticas

A organização sem fins lucrativos Liga Antidifamação, que monitora a discriminação contra os judeus, destacou que as novas medidas não são suficientes e criticou Mamdani por não definir oficialmente o antissemitismo.

“Esse prefeito não trata o ódio que os judeus nova-iorquinos enfrentam como uma emergência e se nega a reconhecer suas diferentes formas”, publicou o grupo no X.