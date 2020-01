Primeiro-ministro do Iraque declara luto nacional por Soleimani

O primeiro ministro iraquiano, Adel Abdul Mahdi, declarou neste sábado, 4, três dias de luto nacional pela morte do comandante militar iraniano Qasem Soleimani, pelo líder de milícias iraquiano Abu Mahdi al-Muhandis e outros mortos num ataque aéreo dos Estados Unidos. “O primeiro-ministro e o comandante-em-chefe Adel Abdul Mahdi ordena luto nacional pelas almas dos mártires durante três dias a partir de sábado”, disse seu gabinete, em comunicado. Solemani foi assassinado em um aeroporto na capital do Iraque, Bagdá, na quinta-feira 2.

A milícia iraquiana Kataib Hezbollah alertou que forças de segurança do Iraque se afastassem de bases americanas no país, segundo a emissora de televisão al-Mayadeen. “Forças de segurança precisam ficar afastadas de bases americanas por pelo menos mil metros, a partir da noite de domingo”, teria dito a milícia, de acordo com a al-Mayadeen.

Um dia depois do assassinato do general, os Estados Unidos voltaram a atacar alvos iranianos no Iraque nesta sexta-feira, 3. O bombardeio aéreo atingiu dois veículos das Forças de Mobilização Popular, que coordena diferentes milícias apoiadas pelo Irã. Seis pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas, informou uma fonte do Exército iraquiano. Neste sábado, um foguete caiu perto da embaixada americana na Zona Verde, área militarizada de Bagdá, capital do Iraque que reúne sedes de representação de diversos países, mas não causou vítimas.

(Com Reuters)