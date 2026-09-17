🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

Primeiro-ministro da Suécia renuncia após derrota apertada para oposição

Bloco de centro-esquerda liderado por Magdalena Andersson conquistou 176 das 349 cadeiras do Parlamento, contra 173 da aliança de Ulf Kristersson

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 15h12
ESTOCOLMO, SUÉCIA - 16 DE MAIO: A primeira-ministra sueca Magdalena Andersson e o líder da oposição Ulf Kristersson, líder do Partido Moderado, anunciam a intenção dos países de se candidatar à adesão à OTAN em Rosenbad em 16 de maio de 2022 em Estocolmo, Suécia.
A líder social-democrata Magdalena Andersson, vencedora das eleições parlamentares na Suécia, e o primeiro-ministro Ulf Kristersson aparecem em evento oficial em Estocolmo. (Nils Petter Nilsson/Getty Images)
Continua após publicidade
Primeiro-ministro da Suécia renuncia após derrota apertada para oposição Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, 17, após a conclusão da apuração das eleições parlamentares realizadas no domingo. O bloco de centro-esquerda liderado pelos social-democratas de Magdalena Andersson conquistou 176 das 349 cadeiras do Parlamento, apenas três a mais que a aliança de centro-direita de Kristersson, que obteve 173.

Kristersson, que ocupava o cargo desde 2022, entregou sua carta de renúncia ao presidente do Parlamento após a divulgação do resultado final. “Agora cabe ao presidente do Parlamento liderar os próximos passos no processo de formação de um novo governo”, afirmou o premiê em uma publicação na rede social X. O resultado ainda precisa passar pela certificação formal das autoridades eleitorais.

A vitória abre caminho para o retorno de Magdalena Andersson ao cargo de primeira-ministra. Ela foi a primeira mulher a comandar o governo sueco, em 2021, e deixou o posto no ano seguinte, após a vitória da coalizão de direita nas eleições de 2022.

Em discurso após o resultado, Andersson afirmou que a Suécia entrará em uma “nova era” e sinalizou uma mudança de direção após quatro anos de políticas mais rígidas de imigração e segurança. Durante o governo Kristersson, o país endureceu regras migratórias e ampliou medidas de combate ao crime.

Siga
Continua após a publicidade

Formação do novo governo

Apesar da vitória nas urnas, Andersson ainda terá de negociar para formar o próximo governo. O bloco de centro-esquerda reúne Social-Democratas, Partido da Esquerda, Partido do Centro e Partido Verde, mas há divergências entre as legendas.

Continua após a publicidade

O Partido do Centro já afirmou que não pretende integrar uma coalizão que inclua o Partido da Esquerda, o que pode dificultar a composição de um gabinete. Os social-democratas iniciaram conversas com outras siglas da oposição, mas ainda não está definido como será estruturada a nova maioria.

Caso Andersson não consiga formar um governo, os partidos de direita poderão tentar construir uma nova maioria no Parlamento. O processo pode levar semanas. Se quatro candidatos indicados para o cargo de primeiro-ministro forem rejeitados pelos parlamentares, uma nova eleição deverá ser convocada.

Continua após a publicidade

Recuo da direita

O resultado também representa um revés para os Democratas Suecos, partido anti-imigração que vinha ampliando sua influência na política nacional e apoiava o governo de Kristersson. A legenda registrou sua primeira queda na participação dos votos desde que entrou no Parlamento, em 2010.

Continua após a publicidade

A eleição foi marcada por uma disputa especialmente apertada. A diferença entre os dois grandes blocos ficou em apenas três cadeiras no Parlamento, que possui 349 assentos. A autoridade eleitoral sueca destaca que os resultados só se tornam oficiais após a conclusão da contagem e das verificações dos votos.

A formação do próximo governo, portanto, dependerá agora das negociações conduzidas no Parlamento.

Publicidade
TAGS:
Eleições
esquerda
Europa
Extrema direita
Suécia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).