Primeiro-ministro da Itália renuncia após perder apoio no Senado

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, entregou sua renúncia ao presidente do país nesta terça-feira, 26. Ele estava no poder desde junho de 2018 e já havia anunciado que iria entregar o cargo após perder sua maioria no Senado.

A expectativa é que Sergio Mattarella, o presidente, lhe conceda um mandato para tentar formar um novo governo, desta vez com mais apoio no Parlamento.

Conte perdeu a sua maioria no Senado na semana passada, quando o partido de centro Itália Viva, liderado pelo ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, deixou a coalizão por uma disputa pela maneira como o governo lidou com a crise do coronavírus e a recessão econômica.

Apesar de ter sobrevivido a um voto de confiança no Parlamento para continuar governando após perder a maioria absoluta com a saída do Itália Viva, Conte não conseguiu consolidar uma nova maioria suficiente para sair da crise, deixando o seu governo severamente debilitado.

Desde então, o premiê conduziu negociações tensas e infrutíferas nos bastidores com a esperança de conseguir a mobilização de parlamentares independentes ou dissidentes que eventualmente lhe teriam permitido permanecer encarregado ao reorganizar sua equipe. Colocado contra a parede, Conte não teve opção além de voltar a pôr em jogo seu mandato com a esperança de conservar a confiança do presidente.