Primeiro-ministro da Eslováquia é baleado; condição de saúde é crítica

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado nesta quarta-feira, 15, em frente a um centro comunitário cultural da cidade de Handlova, onde havia ocorrido uma reunião do governo, segundo a mídia do país.

Veículos de comunicação eslovacos descreveram que vários tiros foram ouvidos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra vários homens correndo para deter o suspeito nos arredores do centro cultural, mas as imagens não foram verificadas de forma independente.

O suposto agressor foi detido pela polícia, disseram jornalistas locais. A presidente eslovaca, Zuzana Caputová, disse que a polícia e outras agências divulgarão mais informações sobre o suspeito assim que puderem e pediu que a população não espalhe rumores não confirmados.

Estado de “risco de vida”

O Smer, partido de Fico, confirmou que o primeiro-ministro foi baleado no abdômen e passou por uma cirurgia. Um comunicado publicado na página oficial do líder eslovaco no Facebook e no site de sua legenda chamou o ataque de “uma tentativa de assassinato”.

Continua após a publicidade

“Ele foi baleado várias vezes e atualmente está em estado de risco de vida. As próximas horas serão decisivas”, disse o comunicado. Ninguém mais ficou ferido no ataque, segundo o ministro do Trabalho eslovaco, Erik Tomáš.

O líder eslovaco foi levado a um hospital da cidade para atendimento emergencial, e deveria ser transferido para a capital Bratislava, que fica a cerca de 180 km a nordeste de Handlova. No entanto, de acordo com sua conta no Facebook, o premiê foi direcionado ao invés disso para um hospital em Banská Bystrica, porque demoraria demais para chegar à capital.

“Ataque à democracia”

A agência de notícias eslovaca Aktuality reportou que o tiroteio ocorreu logo depois de Fico cumprimentar com apertos de mão uma pequena multidão de pessoas do lado de fora do centro cultural. Já o jornal Denník N informou que um dos seus repórteres não viu o incidente em si, mas escutou vários tiros e depois presenciou o líder eslovaco sendo levantado do chão por seus seguranças e colocado às pressas dentro de um carro.

Continua após a publicidade

Diversos líderes se apressaram em condenar o atentado. “Nada poderá justificar a violência ou tais ataques”, escreveu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Caputová, presidente da Eslováquia, afirmou estar “completamente chocada” com o incidente, que ela condenou “nos termos mais fortes possíveis” e chamou de “ataque à democracia”.

Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, também se disse “profundamente chocado”. “A violência não deve ter lugar na política europeia. Durante estas horas o meu pensamento está com Robert Fico, com os familiares e com os cidadãos da Eslováquia”, escreveu ele no X, antigo Twitter.

Fico, conhecido por sua postura pró-Rússia, o que o aproximou de líderes europeus como Viktor Orbán, da Hungria, conquistou um terceiro mandato como primeiro-ministro em outubro do ano passado, depois de realizar uma campanha recheada de críticas ao apoio ocidental à Ucrânia.