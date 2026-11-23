O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, defendeu nesta segunda-feira, 23, o acordo firmado com a União Europeia (UE) na semana passada e rebateu as críticas de ex-premiês conservadores à sua disposição de reabrir o debate sobre o Brexit.

Em discurso no Parlamento, o líder trabalhista acusou os antecessores de manter o país “ancorado no passado” ao resistirem à discussão sobre uma maior aproximação com o bloco europeu, dez anos após o referendo que decidiu pela saída britânica.

“Aqueles que afirmam que não se deve falar sobre o Brexit correm o risco de deixar o Reino Unido ancorado no passado, com um conjunto de acordos medíocres. Pelo contrário, estamos conduzindo o país a uma situação melhor e devolvendo a ele a esperança que lhe faltou por tempo demais”, afirmou.

À frente do governo desde julho, Burnham tem defendido laços mais estreitos com a UE e já se mostrou disposto a discutir até mesmo um eventual retorno ao bloco. A posição provocou críticas dos ex-primeiros-ministros Rishi Sunak, Boris Johnson, Theresa May e David Cameron, que apontaram os riscos de retomar uma discussão que dividiu profundamente o país.

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O trabalhista, porém, sustentou que o Reino Unido precisa avaliar seus interesses de longo prazo. “Vamos simplesmente realizar uma reflexão calma, construtiva e pragmática sobre o que é melhor para o Reino Unido a longo prazo”, declarou.

Acordo com a UE

Assinado na sexta-feira, 20, o novo pacto prevê a redução dos controles sobre o comércio de alimentos, a integração dos mercados de emissões de carbono e a ampliação das possibilidades de jovens estudarem e trabalharem dos dois lados do Canal da Mancha. Segundo o governo britânico, as medidas poderão acrescentar até 17 bilhões de libras (cerca de R$ 132 bilhões) por ano à economia até 2040, além de aliviar a pressão sobre os preços e criar oportunidades para os jovens.

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Apesar dos avanços, os dois lados não chegaram a um consenso sobre os valores cobrados de estudantes europeus nas universidades britânicas. Atualmente, esses alunos pagam taxas internacionais, que podem chegar a quatro vezes o valor cobrado dos britânicos. A União Europeia exige um tratamento equivalente ao oferecido aos estudantes locais, enquanto Londres quer conceder apenas descontos.

A reaproximação ocorre dez anos depois do referendo de 2016, em que a maioria dos britânicos votou pela saída da União Europeia, efetivada em janeiro de 2020. Burnham, que assumiu o governo após a renúncia de Keir Starmer, tem defendido uma revisão dos vínculos com o continente e afirmou recentemente ser uma “verdade óbvia” que o país perdeu mais do que ganhou com o Brexit.

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Em meio à guerra na Ucrânia, às tarifas comerciais americanas e à crescente influência econômica da China, os dois lados reconhecem a necessidade de fortalecer a parceria. “Em um mundo mais perigoso, somos mais fortes juntos”, declarou Burnham na semana passada.