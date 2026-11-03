Primeira governadora negra da história dos EUA é eleita na Geórgia

Eleita na Geórgia nesta terça-feira, 3, a democrata Keisha Lance Bottoms será a primeira governadora negra da história dos Estados Unidos, segundo projeções da emissora CNN. Os democratas não venciam no estado desde 1998.

Ex-prefeita de Atlanta, Bottoms venceu o bilionário executivo da área da saúde Rick Jackson, um novato na política que surgiu nesta eleição e usou sua riqueza para derrotar um grupo numeroso de republicanos conhecidos nas primárias e dominar os noticiários na eleição geral.

O resultado da eleição consolida o status da Geórgia como um estado indeciso, após anos de controle republicano do governo estadual.

Em New Hampshire, o democrata Chris Pappas também rompeu barreiras, se tornando o primeiro homem abertamente gay eleito ao Senado na história dos EUA. Deputado federal por quatro mandatos, Pappas derrotou o ex-senador republicano John Sununu.