Primeira estátua de Lenin será erguida em área da ‘Alemanha Ocidental’

Um tribunal alemão deu permissão nesta sexta-feira, 6, para a primeira estátua do líder soviético Vladimir Lenin ser erguida em Gelsenkirchen, na parcela ocidental da Alemanha. O monumento é conquista do partido Marxista-Leninista do país, o MLPD.

Embora estátuas de Lenin tenham sido comuns no leste alemão, região da antiga República Democrática Alemã, de domínio comunista, não há nenhuma no oeste da Alemanha. A que será instalada em Gelsenkirchen é um monumento de 2,15 metros de altura construído em 1930 e adquirido da República Checa.

Após muita briga com as autoridades da cidade, o MLPD conseguiu autorização de um tribunal para colocar o monumento fora de sua sede. Mas o governo local diz que vai recorrer a decisão, segundo o jornal britânico The Guardian, sob o argumento de que a estátua “atrapalhará a vista” de um prédio histórico vizinho e violará as regras de preservação de monumentos históricos.

O conselho de um dos distritos de Gelsenkirchen também se opôs à iniciativa, argumentando que Lenin é uma figura inadequada a ser homenageada. Em comunicado, afirmou que o líder comunista representa “violência, repressão, terror e imenso sofrimento humano”.

“[Lenin é] incompatível com a ordem constitucional democrática livre na Alemanha e ele simboliza a luta contra e a abolição da nossa democracia”, declarou o conselho.

O MLPD lutou contra as restrições por ser proprietário do prédio histórico em questão. Considerou a decisão do tribunal “uma vitória fantástica para Vladimir Ilyich Lenin”, afirmando que Gelsenkirchen é uma cidade operária e que “Lenin se encaixa muito bem aqui”. A sigla foi fundada em 1982 e está sob observação da inteligência alemã, que o considera extremista e inconstitucional.