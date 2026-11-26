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Pela primeira vez na história, o tradicional desfile de Ação de Graças da Macy’s foi adiado em Nova York. Ameaçada por ventos de quase 100 km/h, a centenária parada foi remarcada para sábado visando à segurança do público e dos balões. Confira os detalhes e impactos da decisão.

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A previsão de uma forte tempestade em Nova York levou ao adiamento do tradicional desfile de Ação de Graças da Macy’s, que aconteceria nesta quinta-feira, 26. A 100ª edição foi transferida para sábado, 28, às 8h30 no horário local (10h30 de Brasília). Será a primeira vez que o evento ocorrerá em um dia diferente do feriado de Ação de Graças.

A cidade está sob alerta de ventos fortes e inundações costeiras, com previsão de rajadas de até 96 quilômetros por hora. A intensidade ameaça a segurança dos balões gigantes que são a marca do desfile. As normas municipais impedem seu uso quando os ventos constantes ultrapassam 37 quilômetros por hora ou as rajadas excedem 57 quilômetros por hora.

A Macy’s anunciou a mudança na quarta-feira, 25, após consultar a prefeitura, a polícia e outros órgãos municipais. “A segurança de nossos participantes e espectadores é nossa principal prioridade”, afirmou a rede de lojas em comunicado.

O anúncio ocorreu enquanto os balões já eram inflados. Will Coss, produtor executivo do desfile, afirmou que a equipe estava arrasada e que a celebração exigiu dois anos de planejamento.

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“Sabemos que nossa cidade é a melhor do mundo e também sabemos que, em nossa cidade, nada vem de forma fácil e é preciso se preparar para todas as possibilidades”, disse o prefeito Zohran Mamdani após o adiamento do evento. “A segurança é e sempre continuará sendo nossa principal prioridade, e esta será uma tempestade intensa. ” Continua após a publicidade

Em 1997, ventos fortes empurraram um balão contra um poste, fazendo parte da estrutura cair sobre o público. Duas pessoas foram hospitalizadas. O desfile chegou a ser suspenso entre 1942 e 1944, durante a Segunda Guerra Mundial.

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Nos Estados Unidos, a NBC e a plataforma Peacock exibirão nesta quinta-feira uma reprise do desfile de 2025. A transmissão da edição deste ano foi remarcada para sábado.